Варианты и сроки ужесточения санкций ЕС против РФ

После того, как в минувшие выходные начали поступили сообщения о расправах над мирными жителями города Буча, Евросоюз решил ужесточить санкции против России за нападение на Украину. Готовится уже пятый их пакет. С каждый разом Брюссель приближается к полному запрету на закупки у Москвы энергоносителей. Однако Берлин предостерёг от поспешных шагов в этом направлении. Министр финансов Германии предлагает постепенное отключение России от европейского хозяйства:

«Мы должны разорвать все экономические отношения с Россией, но на данный момент невозможно прекратить поставки газа, это требует времени,- сказал Кристиан Линднер. - Поэтому мы должны делать различие между нефтью, углём и газом».

Министр добавил, что найти альтернативных поставщиков для каждого из этих видов энергоносителей быстро не удастся. Кроме того, по словам Линднера, резкий отказ от российских ресурсов навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем объекту санкций.

Директор итальянского Института международных отношений считает, что прекращать платежи Москве нужно постепенно, но обязательно:

«Мы финансируем закупки нефти, угля и газа на 850 миллионов евро в день. Так что, если мы перестанем предоставлять эти 850 миллионов - война закончится завтра утром? Вряд ли!. Но тогда она, вероятно, продлится гораздо меньше времени, чем в противном случае, - сказала Натали Точчи. - Речь идёт от серьёзных деньгах».

Итальянка считает важным, чтобы эти деньги не попадали в российскую военную машину. Но какую цену граждане ЕС и весь мир в конечном итоге заплатят за эти санкции?

«Если измерять стоимость экономических санкций, то по сравнению с чем? Может быть, по сравнению с тем прекрасным миром, в котором мы собирались расти на три, четыре, пять процентов ВВП. Что ж, этого мира больше нет, - продолжала Натали Точчи. - Придётся подсчитывать растущий гуманитарный ущерб от задержки применения санкций. Надо задаться вопросом, какой будет для нас колоссальная экономическая цена, если не остановить Путина. И уж полной катастрофой, если не остановить Путина, будет перерастание развязанного им кровопролития в Третью мировую войну. Так что людям придётся понести гораздо большие экономические, и конечно, человеческие потери, чем стоимость санкций, в том числе самых жёстких санкций в отношении российского энергетического сектора.

Европейские дипломаты обсудят варианты введения новых санкций и ужесточение действующих в среду. Окончательное решение будет объявлено к концу этой недели.

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