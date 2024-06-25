Как ЕС управляет своими общими водными путями?

Почти половина мировых запасов пресной воды находится в совместном пользовании как минимум двух или более стран. В этой публикации мы расскажем, почему сотрудничество в области водных ресурсов между государствами становится все более важным для предотвращения конфликтов.

Почему растет конкуренция за водные ресурсы?

Изменение климата и рост спроса приводят к усилению конкуренции между странами за водные ресурсы планеты. Почти половина мировых вод находится в совместном пользовании двух или более стран, при этом в Европе самое большое число общих речных бассейнов. Многие страны ЕС в значительной степени зависят от воды, которая берет начало за пределами их границ. Например, Дунай протекает почти через дюжину европейских стран, включая Германию, Словакию, Молдавию и Украину. Это актуализирует такие вопросы, как нехватка воды, борьба с загрязнением, управление наводнениями и защита биоразнообразия.

Ключевые факты

47% поверхностных вод Земли находятся в речных бассейнах, разделяемых как минимум двумя странами.

В этих бассейнах проживает 40 % населения Земли, и на них приходится 60 % мирового речного стока.

Из 192 стран 153 имеют 310 рек и озер, а также 592 водоносных горизонта.

Эти водные ресурсы обслуживают 2,8 миллиарда человек, или 42 % населения планеты.

Пересыхание

Многочисленные трансграничные водные пути Европы требуют широкого международного и многостороннего сотрудничества. Доступность воды в ЕС сильно различается. В Центральной и Западной Европе крупнейший потребитель энергетическая отрасль, в то время как на юге континента - сельское хозяйство. Изменение климата усугубляет эти проблемы: южноевропейские бассейны испытывают серьезный дефицит воды, а в Северной Европе выпадает меньше снега и увеличивается зимний сток рек. Управление этими изменениями является политически сложной задачей, требующей трансграничного сотрудничества.

Потребление и доступность воды в ЕС сильно различаются:

Водообеспеченность варьируется от менее 400 мм/год в некоторых районах Средиземноморья до более 1000 мм/год вдоль Атлантики и Альп.

Энергетическая отрасль является крупнейшим потребителем в Центральной и Западной Европе, в Южной Европе - сельское хозяйство.

Как ЕС избегает "неспокойных вод"?

ЕС использует несколько договоров и соглашений для регулирования трансграничного водного сотрудничества.

Ключевым из них является Водная рамочная директива (ВРД). Она устанавливает стандарты интегрированного управления речными бассейнами, поощряя сотрудничество и общую практику оценки и мониторинга качества воды.

Директива по наводнениям дополняет РВД, повышая эффективность управления рисками наводнений.

Еще одно важнейшее соглашение - Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам). Она предусматривает справедливое и устойчивое использование общих вод и способствует развитию сотрудничества на основе юридически обязательных соглашений.

Конвенция по охране реки Дунай также служит моделью эффективного управления трансграничными водами, цель которой сохранять и рационально использовать воды Дуная.

С помощью этих и других соглашений ЕС стремится снизить вероятность конфликтов и содействовать развитию водной дипломатии.

Общие реки и озера Европы

Река Дунай: протекает через несколько стран, включая Германию, Австрию, Словакию, Венгрию, Хорватию, Сербию, Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину.

протекает через несколько стран, включая Германию, Австрию, Словакию, Венгрию, Хорватию, Сербию, Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину. Река Рейн: общая для Франции, Германии, Швейцарии, Нидерландов и Бельгии.

общая для Франции, Германии, Швейцарии, Нидерландов и Бельгии. Река Маас: пересекает Бельгию, Нидерланды и Францию.

пересекает Бельгию, Нидерланды и Францию. Река Одер: протекает по территории Чехии, Польши и Германии.

протекает по территории Чехии, Польши и Германии. Река Эльба: разделяет Германию и Чехию.

разделяет Германию и Чехию. Реки Миньо, Лима, Дору, Тежу и Гвадиана: находятся в Испании и Португалии.

находятся в Испании и Португалии. Боденское озеро : общее для Германии, Швейцарии и Австрии.

: общее для Германии, Швейцарии и Австрии. Женевское озеро : находится на границе Франции и Швейцарии.

: находится на границе Франции и Швейцарии. Чудское озеро: разделяет Эстонию и РФ.

разделяет Эстонию и РФ. Озеро Сайма: находится у границы Финляндии с РФ.

находится у границы Финляндии с РФ. Ладожское озеро: находится у границы РФ с Финляндией.

Разумное отношение к воде

Euronews и Европейская комиссия сотрудничают в продвижении кампании ЕС по рациональному использованию воды #WaterWiseEU. Наша серия Water Matters и кампания ЕС направлены на повышение осведомленности о растущей нагрузке на водные системы Европы и необходимости устойчивого управления водными ресурсами. В серии Water Matters будут рассматриваться различные вопросы, связанные с водой, и подчеркиваться важность защиты природы и экосистем, являющихся неотъемлемой частью водного цикла. Euronews и Европейская комиссия надеются, что мы сможем вдохновить людей и сообщества стать #WaterWiseEU.