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В Арктике найдены вирусы-гиганты. Они могут замедлить таяние льдов

Арктические льды в Гренландии
Арктические льды в Гренландии Авторское право Photo by Annie Spratt on Unsplash
Авторское право Photo by Annie Spratt on Unsplash
By Harriet Reuter Hapgood
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Арктический морской лед сокращается с угрожающей скоростью - на 13% за десятилетие. Остановить опасный для планеты процесс могут вирусы-гиганты.

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Звучит как фантастика: в арктических льдах живут гигантские вирусы. Но Земля не обречена и новая пандемия нам не грозит! Напротив, эти гигантские инфекционные "агенты" могут быть полезны - в частности, чтобы замедлить таяние ледяного щита, смягчив таким образом один из эффектов глобального потепления.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в мае в научном журнале Microbiome группой ученых датского Университета Орхуса. Они обнаружили присутствие гигантских вирусов в Гренландии, предположив, что те могут играть важную роль в замедлении размножения черных снежных водорослей (они способствуют таянию льда).

Кто эти гиганты?

Обычные вирусы примерно в тысячу раз меньше бактерий, в то время как гигантские вирусы крупнее - как по размеру, так и по геному. Они могут вырастать до 2,5 микрометров, тогда как большинство бактерий не превышают 2 микрометров.

В геноме гигантских вирусов - около 2,5 миллионов букв, что делает их сложнее обычных вирусов. Для сравнения, у бактериофагов (вирусов, заражающих бактерии) в геноме - всего 100-200 тысяч букв.

Впервые гиганты были обнаружены в океанах, затем в почве и даже в организме человека. То есть ученые их знали, но не знали - до находки датской группы - об их присутствии в снегах и льду.

Полезное заражение

Арктика кишит жизнью - от моржей и белых медведей до птиц, рыб, планктона и, конечно, водорослей. Каждую весну, нагретые солнцем, они начинают цвести, чернея на льду. Это снижает его способность отражать солнечные лучи и ускоряет процесс таяния.

Мы знаем, что арктические льды быстро сокращаются, и уже в 2040 году летом полярный регион может оказаться вообще без ледяного покрова. Этот процесс в свою очередь влияет на глобальную температуру, создавая экстремальные погодные явления, подвергая опасности прибрежные сообщества, ставя под угрозу пищевую цепочку, способствуя сокращению дикой природы и усиливая риски высвобождения метана, запертого в вечной мерзлоте (что еще больше усугубляет климатический кризис, запуская порочный круг).

Исследовательская группа из Орхусского университета под руководством Лауры Перини просеяла арктический лед и снег с различными пигментами, пробурила керны и проанализировала отложения в ледяном щите, обнаружив там существование процветающей экосистемы.

Вид на Гренландский ледниковый щит - снимок из статьи Перини и др.
Вид на Гренландский ледниковый щит - снимок из статьи Перини и др.Courtesy of Perini et al (2024) Giant viral signatures on the Greenland ice sheet. Microbiome 12(91)

Помимо водорослей, ученые нашли в толще льда бактерии, грибы, дрожжи, протисты (организмы, которые нельзя отнести к царствам животных, растений или грибов), а теперь и гигантские вирусы. Предполагается, что они заражают водоросли. "Мы не так много знаем об этих вирусах, но думаю, они могут быть полезны для смягчения таяния льда, вызванного цветением водорослей, - пояснила Перини. - Мы пока не можем точно определить, какие именно водоросли заражаются вирусами-гигантами. Похоже, что некоторые из возбудителей могут поражать протистов, а другие - снежные водоросли".

Команда продолжает работу, обещая опубликовать второе исследование на эту тему до конца года.

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