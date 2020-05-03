Добрая лошадь бродит по улицам Франкфурта

Во Франкфурте-на-Майне в районе Феченхейм живет 25-летняя лошадь Дженни. Каждое утро Дженни выходит из стойла на прогулку и свободно бродит по улицам. В последние недели местные жители проявляют к Дженни больше внимания, чем обычно. Её хозяйка уверена, что из-за карантина и мер социального дистанцирования люди соскучились по контакту с окружающими, поэтому прохожие с удовольствием общаются с лошадью. На шее у Дженни висит записка со словами: "Я не убежала. Я просто гуляю". Ежедневная прогулка заканчивается в 16 часов. 80-летний хозяин садится на скутер и ищет ее, а затем направляет домой. По этому району Франкфурта Дженни гуляет уже 10 лет, до сих пор не произошло ни одного инцидента, местные власти разрешили доброй лошади общаться с людьми.