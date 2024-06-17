После нескольких месяцев сложных переговоров между Советом ЕС и Европарламентом министры охраны окружающей среды проголосовали за принятие Закона о восстановлении природы.

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Страны Евросоюза в понедельник окончательно одобрили важный и долгожданный план по улучшению защиты природы, который вызвал многомесячные протесты фермеров, утверждавших, что экологические и климатические законы ЕС ведут их к банкротству.

Прошлым летом, после того как законодатели проголосовали за него с минимальным перевесом, так называемый Закон о восстановлении природы столкнулся с противодействием со стороны нескольких государств-членов, в результате чего законопроект зашел в тупик на несколько месяцев.

Закон, направленный на восстановление экосистем, видов и мест обитания в ЕС, был окончательно принят на встрече министров окружающей среды в Люксембурге после того, как получил необходимую поддержку квалифицированного большинства, представляющего 15 из 27 стран-членов и 65% населения ЕС. Решение Австрии окончательно поддержать план помогло выйти из тупика.

"Это последний шаг перед тем, как закон вступит в силу", - заявила председательствующая в Совете ЕС Бельгия.

План по восстановлению природы является частью европейского "Зеленого курса", который призван установить самые амбициозные в мире цели в области климата и биоразнообразия и сделать блок глобальным примером по всем вопросам климата.

Согласно плану, государства-члены должны будут выполнить задачи по восстановлению конкретных сред обитания и видов, чтобы к 2030 году охватить не менее 20% территории суши и моря в регионе.