EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Срочная новость. Закон о восстановлении природы получил зеленый свет в ЕС, несмотря на протесты фермеров

Закон одобрен, несмотря на многомесячные протесты фермеров
Закон одобрен, несмотря на многомесячные протесты фермеров Авторское право Bernat Armangue/Bernat Armangue
Авторское право Bernat Armangue/Bernat Armangue
By Marta PachecoEuronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

После нескольких месяцев сложных переговоров между Советом ЕС и Европарламентом министры охраны окружающей среды проголосовали за принятие Закона о восстановлении природы.

РЕКЛАМА

Страны Евросоюза в понедельник окончательно одобрили важный и долгожданный план по улучшению защиты природы, который вызвал многомесячные протесты фермеров, утверждавших, что экологические и климатические законы ЕС ведут их к банкротству.

Прошлым летом, после того как законодатели проголосовали за него с минимальным перевесом, так называемый Закон о восстановлении природы столкнулся с противодействием со стороны нескольких государств-членов, в результате чего законопроект зашел в тупик на несколько месяцев.

Закон, направленный на восстановление экосистем, видов и мест обитания в ЕС, был окончательно принят на встрече министров окружающей среды в Люксембурге после того, как получил необходимую поддержку квалифицированного большинства, представляющего 15 из 27 стран-членов и 65% населения ЕС. Решение Австрии окончательно поддержать план помогло выйти из тупика.

"Это последний шаг перед тем, как закон вступит в силу", - заявила председательствующая в Совете ЕС Бельгия.

План по восстановлению природы является частью европейского "Зеленого курса", который призван установить самые амбициозные в мире цели в области климата и биоразнообразия и сделать блок глобальным примером по всем вопросам климата.

Согласно плану, государства-члены должны будут выполнить задачи по восстановлению конкретных сред обитания и видов, чтобы к 2030 году охватить не менее 20% территории суши и моря в регионе.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Во Франции стартует кампания первого тура досрочных выборов

4500 человек прошли маршем по улицам Брюсселя по призыву Антифашистской координации

Итоги саммита G7: Мелони продавила свою повестку и дала отпор "прогрессистам" и "хромым уткам"

Политика ЕС Экология природа Зелёная сделка