ЕС вводит уголовную ответственность за серьезное разрушение экосистем

By Mette Mølgaard Henriksen

У стран-членов ЕС будет два года, чтобы внедрить новую директиву в национальное законодательство.

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Евросоюз стал первым международным органом, который ввел уголовную ответственность за самые серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, "сравнимые с экоцидом".

Разрушение экосистем, в том числе незаконная вырубка леса, будет караться более строгими штрафами и тюремными сроками в соответствии с обновленной директивой ЕС об экологических преступлениях.

Депутаты Европарламента поддержали этот шаг большинством голосов: 499 — "за", 100 — "против" и 23 воздержались.

Теперь у стран-членов есть два года, чтобы закрепить его в национальном законодательстве.

Вот что вам нужно знать об обновленном законе, который эксперты называют революционным.

Экологические преступления: новая страница в истории Европы

По словам французского юриста и депутата Европарламента от группы "Зеленые —Европейский свободный альянс" Мари Туссен, ЕС "принимает один из самых амбициозных законов в мире".

"Новая директива открывает новую страницу в истории Европы, защищая от тех, кто наносит вред экосистемам и, через них, здоровью людей. Это значит положить конец экологической безнаказанности в Европе, что крайне важно и срочно", — говорит она.

Мари Туссен подчеркнула, что нынешнее законодательство ЕС и национальные законы не удерживают правонарушителей от совершения экологических преступлений, поскольку составы преступлений слишком ограничены, а санкции очень малы.

"Экологическая преступность растет в два-три раза быстрее, чем мировая экономика, и за несколько лет она стала четвертым по величине криминальным сектором в мире", — говорит она.

Экологические преступления по-прежнему происходят в Европе. В докладе о борьбе с экологическими преступлениями в Европе Европейское экологическое бюро приводит многочисленные примеры экологических преступлений, которые остаются безнаказанными, поскольку не были включены в старую директиву.

Среди них — незаконный вылов синего тунца, агропромышленное загрязнение заповедных территорий, а также незаконная охота и мошенничество на углеродном рынке.

Экологические преступления сравнимы с "экоцидом"

Демонстранты держат плакаты с надписью "Остановите экоцид" на климатическом саммите ООН COP28 в Дубае, декабрь 2023 года AP Photo/Peter Dejong

Сторонники классификации экоцида в пятое международное преступление в Международном уголовном суде утверждают, что обновленная директива фактически криминализирует экоцид. Хотя в директиве нет прямого упоминания этого слова, в ее преамбуле говорится о "случаях, сопоставимых с экоцидом".

Экоцид определяется как "незаконные или необдуманные действия, совершенные с осознанием того, что существует значительная вероятность нанесения этими действиями серьезного, широкомасштабного или долгосрочного ущерба окружающей среде".

Понятие было сформулировано в 2021 году 12 юристами со всего мира и представлено организацией Stop Ecocide International.

В прошлом году парламент предложил включить экоцид в законодательство ЕС.

10-летние тюремные сроки за совершение экологических преступлений

Забор воды, утилизация судов и загрязнение окружающей среды, интродукция и распространение инвазивных чужеродных видов, разрушение озонового слоя — всё это в новой директиве отнесено к экологическим видам деятельности.

Однако в ней не упоминается рыболовство, экспорт токсичных отходов в развивающиеся страны или мошенничество на углеродном рынке.

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Для физических лиц — руководителей компаний и членов советов директоров — последствия совершения экологических преступлений могут заключаться в тюремном заключении сроком до восьми лет, а в случае причинения смерти кому-либо — до десяти.

Адвокат Антониус Мандерс, нидерландский евродепутат от группы Европейской народной партии, назвал эти изменения весьма обнадеживающими.

"Руководители компаний могут рисковать штрафом, но они не хотят быть лично вовлеченными. Они никогда не хотят попасть в тюрьму", — говорит он.

Мандерс объясняет, что отдельные лица могут быть привлечены к ответственности, если они знали о последствиях своих решений и если у них была возможность их предотвратить.

"Если новая информация покажет, что поведение наносит непоправимый ущерб здоровью и природе — вам придется остановиться", — подчеркивает он.

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Профессор сравнительного и международного экологического права Маастрихтского университета Майкл Фор согласен с этим.

"После введения в действие странами-членами ЕС деятели должны понимать, что простое соблюдение разрешений больше не освобождает их от уголовной ответственности. А это не что иное, как революция", — говорит он.

Согласно предыдущей директиве ЕС об экологических преступлениях и законодательству большинства стран-членов ЕС, экологические преступления могут быть наказуемы только в случае противоправных действий, но если предприятие соблюдает условия разрешения, его действия не считаются противоправными.

"В результате могут быть случаи грубого загрязнения окружающей среды, даже с конкретным ущербом для здоровья человека в качестве последствия. Но до тех пор, пока деятель соблюдал условия разрешения, противозаконности не было", — говорит Форе.

В качестве примера Мандерс рассказывает, что в 1982 году химической промышленности Нидерландов было выдано разрешение на загрязнение воды ПФАС, до того как эти химические вещества были признаны вредными для здоровья человека.

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"Но сегодня мы знаем, что эти химикаты вызывают рак и даже смерть. Поэтому в таких судебных делах, как дело химической компании Chemours, даже если у компании есть разрешение, после вступления в силу новой директивы она должна прекратить свою деятельность, поскольку доказано, что ПФАС вредят людям", — добавляет Мандерс.

Достаточно ли обновленной экологической директивы?

У стран-членов ЕС будет два года на то, чтобы внедрить пересмотренную директиву в национальное законодательство.

Среди прочего, у них будет возможность выбрать, вводить ли штрафы для компаний в зависимости от доли их оборота — до 5% в зависимости от преступления — или фиксированные штрафы в размере до 40 миллионов евро.

"Мы хотели бы пойти гораздо дальше", — говорит Туссен.

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Страны-члены ЕС также будут решать, подпадают ли под действие новой директивы преступления, совершенные за пределами границ ЕС европейскими компаниями, поскольку этот вопрос еще не согласован в блоке.

Хотя это действительно "революционно", Мандерс выступает за то, чтобы на уровне ЕС также был государственный прокурор.

"Это будущее. Однако это будет зависеть от оценки мандата Европейской прокуратуры и от того, сможет ли в будущем ЕС заниматься подобными делами", — говорит он.

Туссен соглашается с ним и говорит, что крайне важно следить за ходом переговоров в Совете Европы, где в настоящее время пересматривается Конвенция об охране окружающей среды с помощью уголовного права — эквивалент директивы ЕС, но на уровне Совета Европы.

"Эта конвенция, первоначально принятая в 1998 году, так и не была ратифицирована и поэтому официально не вступила в силу. Таким образом, нынешний пересмотр европейской директивы может оказать значительное влияние на ведущиеся переговоры и повлиять на ситуацию за пределами ЕС", — говорит она.