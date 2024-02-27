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Европарламент одобрил Закон о восстановлении природы

На снимке - зубр. Закон о восстановлении природы направлен на то, чтобы к 2030 году восстановить не менее 20% земли и моря Европы.
На снимке - зубр. Закон о восстановлении природы направлен на то, чтобы к 2030 году восстановить не менее 20% земли и моря Европы. Авторское право Rafal Kowalczyk/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Jorge LiboreiroMarta Pacheco
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Консервативные депутаты добивались отклонения этого законопроекта. Против него выступали и европейские фермеры, которые не хотят отдавать больше своих земель под природоохранные мероприятия. Левые и "зелёные" надеются, что теперь будет ликвидирован экологический ущерб, вызванный деятельностью людей

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Закон получил 329 голосов "за", 275 "против" и 24 воздержавшихся. Его поддержка оказалась больше ожидаемой. Этот результат вызвал аплодисменты и одобрительные возгласы социалистов и "зелёных" евродепутатов, в то время как их коллеги из правого крыла хранили молчание.

Документ, значительно смягчённый в ходе переговоров со странами-членами, теперь отправится в Совет ЕС, где лидеры государств проведут окончательное голосование.

Закон о восстановлении природы предусматривает приведение в естественное состояние не менее 20% территории суши и морских пространств Европейского союза к 2030 году, а также оздоровление всех деградировавших экосистем к 2050 году. Он устанавливает обязательства и цели в различных областях деятельности, таких как приведение в порядок сельскохозяйственных угодий, забота об опылителях, очищение рек и лесов, благоустройство зелёных насаждений в городах. Поставлена задача  постепенно обратить вспять экологический ущерб, вызванный изменением климата и неконтролируемой деятельностью человека.

В прошлом году проект закона стал объектом нападок со стороны консерваторов, в частности, крупнейшей парламентской фракции, Европейская народная партия. Они неоднократно заявляла, что инициатива поставит под угрозу средства к существованию фермеров, нарушит давно налаженные логистическое цепочки, сократит производство продуктов питания, приведёт к росту цен для потребителей и даже уничтожит населенные пункты, чтобы освободить место для флоры и фауны.

Эти аргументы были решительно оспорены левыми группами, Европейской комиссией, десятками неправительственных организаций, тысячами ученых-климатологов, представителями возобновляемой энергетики и крупного бизнеса, такого как IKEA, H&M, Iberdrola, Unilever, Nestlé и Danone. Все они настаивали на том, что цель восстановления природы совместима с экономической деятельностью и необходима для обеспечения долгосрочной жизнеспособности европейских почв.

Однако вспыхнувшие в январе общеевропейские протесты фермеров усилили противодействие "Зелёной сделке" стран ЕС. Аграрный сектор жаловался на завышенные экологические нормы блока и чрезмерное бюрократическое бремя.

"Мы по-прежнему считаем, что закон о восстановлении природы плохо проработан,  - заявил во вторник перед голосованием лидер Европейской народной партии немец Манфред Вебер. - Жизнь сегодня дорожает из-за роста цен на продукты питания в супермаркетах. Мы должны попросить наших фермеров производить больше, а не меньше, чтобы стабилизировать инфляцию".

Представитель социалистов и демократов Педру Маркеш, опроверг такие утверждения и обвинил консерваторов в распространении "дезинформации".

"То, что они якобы заботятся о фермерах - это абсолютно неприемлемый популизм. Это вводит в заблуждение  наших фермеров и всех европейцев, - сказал этот португальский депутат. - Отказ от "Зелёной сделки", отрицание чрезвычайной ситуации с климатом не способствуют решению наших проблем".

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