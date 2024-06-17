Закон о восстановлении природы получил зеленый свет в ЕС, несмотря на протесты фермеров

После нескольких месяцев сложных переговоров между Советом ЕС и Европарламентом министры охраны окружающей среды проголосовали за принятие Закона о восстановлении природы.

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Это важный и долгожданный план по улучшению защиты природы. Он вызвал многомесячные протесты фермеров, утверждавших, что экологические и климатические законы ЕС ведут их к банкротству.

Закон о восстановлении природы предусматривает возвращение в естественное состояние в странах ЕС как минимум 20% поверхности суши и морей. Флоре и фауне должно быть обеспечено возвращение в свои места обитания. Этим недовольны фермеры, которым возможно придётся пожертвовать частью своих угодий и пастбищ.

Но соглашение приветствала эколог из организации Всемирный фонд дикой природы Сабьен Лееманс:

Это исторический документ, потому что он ставит юридически обязательные цели для стран-членов ЕС о начале восстановление многих деградированных экосистем, от лесов до пресных водоемов. Есть надежда на возвращение в города природы, а на поля - насекомых-опылителей. Так что это действительно очень важно.

Закон о восстановление природы был окончательно принят в понедельник на встрече министров окружающей среды в Люксембурге. Он получил необходимую поддержку квалифицированного большинства, представляющего 15 из 27 стран-членов и 65% населения ЕС. Этот закон является частью плана "Зелёный курс", который призван сделать блок глобальным лидером в борьбе с изменениями климата.

Переговорный тупик был преодолен, когда свои возражения сняла министр по защите климата Австрии Леонора Гевесслер:*

Я знаю, что натолкнусь на оппозицию по этому поводу по возвращении в Австрию, но я убеждена, что сейчас самое время принять этот закон.

Кампанию защиты традиционного сельскохозяйственного уклада возглавляла Европейская народная партия. Но остальные депутаты проголосовали за принятие закона после того, как увидели, что страны-члены не выступили против него единым фронтом.

Испанский министр по экологическому переходу Тереза Рибера Родригес считает, что Союз теперь может двигаться к этой цели:

Этот закон поддерживает совместные усилия по восстановлению экосистем. Он даст возможность развиваться тем видам экономической деятельности, которые напрямую зависят от хорошего состояния окружающей среды.

В долгосрочной перспективе этот закон будет направлен на восстановление в Евросоюзе к 2050 году всех экосистем, которые в этом нуждаются. Столицы стран ЕС должны будут представить в Брюссель свои национальные планы по реализации этих обязательств.