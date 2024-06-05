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Как решить проблему с водой в Европе? Отвечают эксперты

Как решить проблему с водой в Европе? Отвечают эксперты
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Jeremy Wilks
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В современном мире устойчивость водных ресурсов больше не является лишь политическим вопросом – напротив, она волнует всех. ЕС часто называют "чемпионом" в области устойчивых решений, но что происходит на практике?

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За главный ресурс на планете – воду – уже давно конкурируют промышленники, фермеры и простые потребители. Управление водными ресурсами всё чаще оказывается в центре общественных дискуссий.

Как смягчить удар засухи и наводнений? Как улучшить качество воды в городах? Что делать с "вечными химикатами"? Как наладить трансграничное сотрудничество по тушению лесных пожаров? Нужно ли придать особый правовой статус рекам, морям и океанам?

Рециркуляция, регенерация и опреснение – актуальны ли эти "природные" решения для обеспечения европейцев водой?

По случаю "Зелёной недели" в Брюсселе наш научный корреспондент Джереми Уилкс побеседовал с тремя экспертами о будущем воды в Европе.

На вопросы Euronews ответили:

  • д-р Флорика Финк-Хойер, генеральный директор Департамента окружающей среды Европейской комиссии;
  • Хенк Овинк, исполнительный директор и комиссар-основатель Глобальной комиссии по водной экономике;
  • и Арно Валлето де Мульяк, управляющий директор Veolia Water Technologies, занимающейся очисткой воды.

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Загрязнение воды Водные ресурсы Еврокомиссия "Зеленая" неделя Κλιματική κρίση Глобальное потепление и изменение климата