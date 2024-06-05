Как решить проблему с водой в Европе? Отвечают эксперты

В современном мире устойчивость водных ресурсов больше не является лишь политическим вопросом – напротив, она волнует всех. ЕС часто называют "чемпионом" в области устойчивых решений, но что происходит на практике?
За главный ресурс на планете – воду – уже давно конкурируют промышленники, фермеры и простые потребители. Управление водными ресурсами всё чаще оказывается в центре общественных дискуссий.
Как смягчить удар засухи и наводнений? Как улучшить качество воды в городах? Что делать с "вечными химикатами"? Как наладить трансграничное сотрудничество по тушению лесных пожаров? Нужно ли придать особый правовой статус рекам, морям и океанам?
Рециркуляция, регенерация и опреснение – актуальны ли эти "природные" решения для обеспечения европейцев водой?
По случаю "Зелёной недели" в Брюсселе наш научный корреспондент Джереми Уилкс побеседовал с тремя экспертами о будущем воды в Европе.
На вопросы Euronews ответили:
- д-р Флорика Финк-Хойер, генеральный директор Департамента окружающей среды Европейской комиссии;
- Хенк Овинк, исполнительный директор и комиссар-основатель Глобальной комиссии по водной экономике;
- и Арно Валлето де Мульяк, управляющий директор Veolia Water Technologies, занимающейся очисткой воды.
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