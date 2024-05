Дерево или айфон? Экоблогер призывает пересмотреть ценности

Мы продолжаем знакомить вас с экоактивистами сегодняшнего дня. Герой этого репортажа - и волонтер, и блогер. Он занимается охраной природы и вдохновляет на это других.

Программа The Road to Green знакомит зрителей с Димой Бассом, послом, активистом и видеомейкером Европейского климатического пакта. Каждый месяц этот латыш, живущий в Австрии, участвует в волонтерских проектах по восстановлению природы и публикует видео об этом на своем YouTube-канале Be Brave to Act.

"Мне нравится делать что-то самому, я люблю волонтерскую работу, фактически каждый месяц ищу новые проекты, чтобы принять участие, - рассказывает Басс. - Но я не только волонтер, я еще и снимаю об этом видео и так информирую людей".

Дима мечтает, чтобы экоактивисты стали бы "рок-звездами современности". "Для меня сегодня в жизни нет более важного занятия, чем защищать и восстанавливать природу, - признается он. - Как мне кажется, все сводится к ценностям. Я хочу видеть мир, в котором посадить дерево станет круче и стильнее, чем обзавестись новым айфоном".