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Байден после дебатов с Трампом: "Когда тебя сбивают с ног, ты снова поднимаешься"

Байден в Роли
Байден в Роли Авторское право Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Выступая на мероприятии в городе Роли в течение 18 минут, Байден выглядел гораздо более оживленным, чем во время дебатов на CNN в четверг вечером.

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Президент США Джо Байден предпринял решительную попытку развеять опасения, вызванные его выступлением на предвыборных дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Неуверенная речь Байдена и его отрывистые комментарии, особенно в начале дебатов, вызвали у членов его собственной партии опасения, что в своем возрасте он не готов к тому, чтобы руководить страной еще четыре года.

"Я знаю, что я не молодой человек. Это очевидно", - сказал он сторонникам на митинге в Северной Каролине.

"Я уже не хожу так легко, как раньше. Я не говорю так плавно, как раньше. Я не веду дебаты так хорошо, как раньше. Но я знаю, что я умею. Я знаю, как говорить правду. Я знаю, что правильно, а что нет. Я знаю, как выполнять эту работу. Я знаю, как добиваться поставленных целей. Я знаю, как знают миллионы американцев, что, когда тебя сбивают с ног, ты снова поднимаешься", - заявил Байден.

Выступая на мероприятии в городе Роли в течение 18 минут, Байден выглядел гораздо более оживленным, чем во время дебатов на CNN в четверг вечером.

Он осудил Дональда Трампа за его "ложь" и за то, что он ведет кампанию, направленную на "месть и возмездие".

"Я бы не стал снова баллотироваться, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу справиться с этой работой, потому что, откровенно говоря, ставки слишком высоки", - сказал Байден.

Выступление Байдена на теледебатах в четверг против Дональда Трампа заставило членов Демократической партии усомниться в том, что ему стоит переизбираться. Президент говорил хриплым голосом и, казалось, терял нить разговора, когда пытался ответить на вопрос о налоговой политике, закончив предложение ссылкой на Medicare. В других случаях он переходил на темы, казалось бы, не имеющие отношения к делу, и не мог донести свои мысли до слушателей.

В то же время Трамп выглядел уравновешенным, несмотря на то, что неоднократно делал провокационные и ложные заявления. По ходу дебатов сам Трамп споткнулся на вопросах о том, как он будет соблюдать свою присягу после нападения на Капитолий 6 января.

Байден обрушился с критикой на бывшего президента, назвав его "осужденным преступником" с моралью "уличной кошки".

В прошлом месяце Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег в 2016 году звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

Кандидаты также вкратце поговорили о возрасте, причем Трамп заявил, что "прошел" свои когнитивные тесты, а затем перевел разговор на гольф, сказав, что Байден "не может отправить мяч даже на близкое расстояние".

Вице-президент Камала Харрис признала, что у Байдена был "медленный старт", в то время как несколько демократов выразили обеспокоенность тем, достаточно ли он здоров, чтобы победить Трампа на ноябрьских выборах.

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