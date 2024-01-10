Швеция, Латвия, Люксембург: лидеры и аутсайдеры "чистой энергетики"

Доля возобновляемых источников в "энергетическом миксе" в среднем по ЕС составляет 23%. К концу десятилетию этот показатель должен удвоиться, но не все страны к этому готовы.

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Доля возобновляемых источников энергии, используемых странами ЕС, растёт, говорится в недавнем докладе.

По данным Евростата, доля возобновляемых источников в валовом потреблении энергии на уровне ЕС в 2022 году достигла 23%. В 2021 году этот показатель составлял 21,9%.

Но, как и по другим параметрам, среди 27 стран блока есть лидеры и отстающие.

Кто в ЕС использует больше всего возобновляемых источников энергии?

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включают в себя энергию ветра, солнечную энергию (тепловую, фотоэлектрическую и концентрированную, для производства последней используются зеркала), гидроэнергию, энергию приливов и отливов, геотермальную энергию, тепло окружающей среды, получаемое с помощью насосов, биотопливо и возобновляемую часть отходов.

Швеция стала страной ЕС, которая в 2022 году использовала больше всего возобновляемых источников энергии, говорится в отчёте Евростата.

Почти две трети (66%) её валового конечного потребления энергии было получено из "зелёных" источников. В первую очередь Швеция делает ставку на энергию ветра, твёрдое и жидкое биотопливо, а также тепловые насосы.

Финляндия заняла второе место с 47,9% энергии из возобновляемых источников. Хельсинки также полагается на гидроэнергию, ветер и твёрдое биотопливо.

За финнами следует Латвия с показателем 43,3%, в основном за счет гидроэнергии. Дания (41,6%) и Эстония (38,5%) получили большую часть возобновляемых источников энергии за счёт ветра и твёрдого биотоплива.

Самая низкая доля возобновляемых источников энергии была зафиксирована в Ирландии (13,1%), на Мальте (13,4%), в Бельгии (13,8%) и Люксембурге (14,4%).

В целом в 17 из 27 стран-членов ЕС доля ВИЭ в 2022 году была ниже среднего показателя по ЕС, составляющего 23%.

"Зелёная сделка"

В соответствии с Директивой по возобновляемым источникам энергии ЕС увеличил целевой показатель использования ВИЭ с 32 до 42,5% к 2030 году. Блок не намерен на этом останавливаться – в ближайшее время целевой показатель может быть вновь увеличен до 45%.

"Поэтому странам ЕС необходимо активизировать свои усилия для коллективного выполнения новой цели ЕС на 2030 год, – говорится в докладе Евростата, – которая требует увеличения доли возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении энергии в ЕС почти на 20%".

Кроме того, ЕС стремится стать первым в мире климатически нейтральным регионом к 2050 году в рамках программы European Green Deal ("Европейская зелёная сделка").

Этот амбициозный пакет мер призван помочь европейским гражданам и предприятиям воспользоваться преимуществами "зелёного" перехода.

Использование ВИЭ помогает сократить выбросы парниковых газов, диверсифицировать поставки энергии и снизить зависимость от рынков ископаемого топлива.

Рост использования возобновляемых источников энергии также может стимулировать занятость в ЕС за счёт создания рабочих мест в сфере устойчивого развития.