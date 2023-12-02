COP28: ЕС делает ставку на возобновляемые источники энергии

By euronews

Третий день COP28: Евросоюз обязался инвестировать 2,3 миллиарда евро для поддержки энергетического перехода

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Третий день COP28 (Конференции стран, входящих в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата) ознаменовался несколькими соглашениями, хотя экологические организации сочли их недостаточными.

50 нефтяных компаний, на долю которых приходится почти половина мировой добычи, взяли на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к 2050 году и сократить выбросы метана почти до нуля.

С другой стороны, 116 стран пошли на компромис, обязавшись утроить установленную мощность возобновляемых источников энергии и удвоить объем повышения энергоэффективности к 2030 году.

Среди подписантов- США, Канада, Япония и Европейский Союз. Среди отсутствующих- Китай, Индия и Россия.

Европейский Союз обязался инвестировать 2,3 млрд евро в ближайшие два года для поддержки энергетического перехода "в соседних странах и во всём мире". Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив:

"Мы должны внедрять больше возобновляемых источников энергии и использовать меньше энергии для производства продуктов и услуг, которые нам необходимы. (...) Самыми дешевыми источниками энергии в мире являются возобновляемые источники энергии".

118 стран обязались утроить мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году. Кроме того, 123 страны подписали Декларацию COP28 по климату и здоровью. Эта инициатива ставит здоровье в центр внимания в борьбе с изменением климата и признает, что выбросы и загрязнение должны быть сокращены, но не упоминает о необходимости положить конец его основной причине – использованию ископаемого топлива.