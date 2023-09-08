Во время тайфуна самая большая в мире ветряная турбина, которая находится в Китае, побила рекорд по суточной выработке электроэнергии.

Гигантская турбина Goldwind GWH252-16MW возвышается над морем в провинции Фуцзянь вКитае.

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1 сентября во время тайфуна, обрушившегося на юго-восток страны, ветрогенератор диаметром 252 м произвёл 384,1 мегаватт-часа (МВт-ч) энергии всего за сутки.

Этого достаточно для того, чтобы обеспечить примерно 170 тыс. домов, или 38 млн. светодиодов, или 2,2 млн. километров пути на электромобиле.

Это абсолютный рекорд. Предыдущий - в 364 МВт-ч - был установлен в августе в Дании.

Турбина Goldwind работает, несмотря на ураган

Большинство ветрогенераторов не могут функционировать в условиях сильных штормов. Так, из-за тайфуна "Хайкуй" многие ветряные электростанции остановили свою работу.

Однако турбина Goldwind способна в режиме реального времени регулировать положение своих лопастей, когда ветер достигает высокой скорости. Это позволяет ей продолжать вырабатывать электроэнергию.

Возобновляемые источники энергии считаются ключевым элементом "зелёного перехода" canva

"Мы внимательно следим за такими важными компонентами, как программа управления, система подачи электроэнергии, чтобы постепенно избавляться от ограничений в работе ветрогенератора, при этом соблюдая все нормы безопасности", - заявил представитель Goldwind газете South China Morning Post.

Диаметр несущего винта ветроэлектрической установки составляет 252 м - около 2,5 футбольных полей, а каждая лопасть может развивать скорость, превышающую две трети скорости звука.

Какие страны лидируют в сфере ветроэнергетики?

Китай считается мировым лидером по объёмам использования энергии ветра.

В 2021 году он установил больше морских ветрогенераторов, чем любая страна мира за последние пять лет.

В 2022 году на долю одной КНР приходилось 49% из 64,3 ГВт общей мировой мощности оффшорной ветроэнергетики - больше, чем на долю всей Европы (47%).

Кроме того, Пекин планирует построить крупнейший мире ветропарк, способный обеспечить энергией, например, Норвегию. Работы по реализации этого проекта начнут уже в ближайшие два года.

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Однако "зелёные" показатели Китая далеко не на высоте, предупреждает Ли Шуо, представитель отделения "Гринпис" в Восточной Азии.

"Китай - это 800-фунтовая горилла, если речь идёт о мировой энергетике, - сказал он, продолжив: Это, несомненно, страна-лидер в развитии возобновляемых источников энергии в мире. Но в то же время Китай активно развивает и угольные программы".

Мировая энергосверхдержава надеется к 2025 году производить треть электроэнергии за счёт возобновляемых источников. Однако углеродной нейтральности она планирует достичь к 2060 г. - гораздо позднее, чем многие другие страны.