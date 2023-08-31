Берлин ставит на геотермальную энергию

By Euronews

Власти Германии намерены положить конец энергетической зависимости от России и рассчитывают на тепловую энергию недр Земли

Заброшенный аэропорт Тегель на окраине Берлина может сделать Германию более энергетически независимой и экологически чистой. Это одно из мест, которое рассматривается властями в качестве возможного центра добычи геотермальной энергии - возобновляемой энергии, добываемой под землей.

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Еще одним потенциальным источником такой энергии может стать эта теплоэлектростанция в центральном районе города. Канцлер Олаф Шольц заявил на прошлой неделе, что цель страны - получить как можно больше геотермальной энергии к 2030 году, чтобы использовать ее для отопления зданий.

Война в Украине заставила Германию значительно снизить зависимость от российского газа. Немецкая геотермальная ассоциация сообщила, что именно тогда произошел резкий всплеск интереса к новым источникам.

Однако, по словам ее представителя, для расширения использования геотермальной энергии существуют серьезные препятствия.

Андре Дейнхардт, управляющий директор Немецкой геотермальной ассоциации:"У нас недостаточно денег на рынке геотермальной энергии. Некоторые шаги правительства в этом направлении есть, но они недостаточно быстрые. Нам придется действовать быстрее, намного быстрее, выдавая разрешения на строительство геотермальных установок".

Исследования показывают, что геотермальная энергия может обеспечить отопление Германии более чем на четверть.

Кристина Йовановски, Euronews: "Правительство Берлина в настоящее время ищет новые места для добычи геотермальной энергии. Оно планирует начать бурение в 2025 году. Однако некоторые экологи говорят, что этого недостаточно и что страна должна полностью отказаться от использования ископаемого топлива".

Анике Питерс, активистка "Гринпис": "Нет другого способа соответствовать Парижскому соглашению и другим климатическим целям, кроме возобновляемых источников энергии. И именно поэтому так важно, чтобы правительство Германии прекратило инвестировать в ископаемое топливо и начало очень активно продвигать только 100-процентную возобновляемую энергию".

Сторонники геотермальной энергии говорят, что она поможет Германии полагаться на собственные ресурсы, и что она более надежна, чем некоторые другие возобновляемые источники энергии, такие как солнечная.

Андре Дейнхардт: "Это независимость, это дешевле, и она у вас есть всегда. Даже если холодно и не хватает солнца. А геотермальная энергия - это тепловой поток, который у вас есть всегда 24 часа, 7 дней в неделю".