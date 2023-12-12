By Euronews Green и AFP

После замены радиатора отопления на тепловой насос норвежец увидел, что суммы в счетах за электричество уменьшились. Он доволен также тем, что вносит свой вклад в борьбу с изменением климата.

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Для Ойвинда Сольстада тепловой насос стал настоящим подарком, когда он узнал, что количество вырабатываемого ими тепла значительно превышает энергозатраты.

Установка теплонасоса в его доме на холмах Осло принесла 56-летнему консультанту по связям с общественностью железнодорожной компании значительную пользу: повысила комфорт, улучшила финансовое положение и даже помогла внести лепту в борьбу с глобальным потеплением.

Норвегия входит в число стран с наибольшим количеством тепловых насосов на душу населения, так же как и ее соседи Финляндия и Швеция.

"Когда я изучал этот вопрос, то узнал, что тепловой насос может генерировать в три-четыре раза больше тепла, чем потребляет электроэнергии", - говорит Сольстад.

Уже один этот факт заставил его задуматься о покупке прибора.

Сотни тысяч норвежцев пришли к такой же светлой мысли, включая наследного принца Хокона, который установил теплонасосы в своей резиденции.

Международное энергетическое агентство (МЭА ) считает, что эта технология играет не меньшую роль в борьбе с изменением климата, чем электромобили.

Работают ли теплонасосы в холодном климате?

Тот факт, что скандинавские страны, известные своими суровыми зимами, являются одними из крупнейших пользователей тепловых насосов, опровергает часто высказываемое мнение, что при резком понижении температуры устройства не работают. Однако оно до сих распространено по всей континентальной Европе.

"Существует множество ложных мифов о тепловых насосах. Некоторые нефте- и газодобывающие страны, такие как Россия, некоторые люди, предприятия и даже отрасли не хотят этого перехода", - поясняет исследователь из шведского исследовательского института RISE Каролина Хаглунд Стигнор.

"Да, тепловые насосы работают в холодном климате. Да, тепловые насосы работают в старых зданиях", - говорит эксперт.

Для обогрева дома теплонасосы извлекают тепло из воздуха снаружи и передают его в помещение.

Ранние модели не оснащались системами размораживания и компрессорами с регулируемой частотой вращения, которые сегодня позволяют им работать эффективнее и в более широком диапазоне температур.

Хотя в холодную погоду их эффективность несколько снижается, по мнению экспертов, они все равно более работоспособны и экологичны по сравнению другими вариантами.

В Норвегии больше всего теплонасосов на душу населения Viken KANTARCI, Petter BERNTSEN / AFPTV / AFP

Тепловые насосы против электрического отопления

"Это зрелая технология, которая работает и доказала свою эффективность, обеспечивая тепло в миллионах домов каждую зиму. К тому же она постоянно совершенствуется", - говорит Стигнор.

Согласно исследованию, проведенному группой Regulatory Assistance Project (RAP), воздушные теплонасосы в холодном климате могут быть в два раза эффективнее электрического отопления при температуре наружного воздуха до -30 градусов.

Во Франции противники теплонасосов утверждают, что они приводят к увеличению потребления электроэнергии, не работают в ряде случаев, например, в плохо изолированных домах, и требуют дорогостоящей установки. Во многих странах по-прежнему популярны масляные и газовые печи. В Германии в этом году партнеры по коалиции наконец-то достигли соглашения о запрете отопления на ископаемом топливе с 2045 года.Теперь государство субсидирует покупку и производство тепловых насосов, которые в 2022 году использовались всего в 3% домов, и их продажи начинают расти.

Как теплонасосы помогают норвежцам экономить

В отличие от многих европейских стран, в Норвегии практически нет централизованного теплоснабжения, а с января 2020 года запрещено использование мазутных печей.

Для поддержания тепла в холодные зимы страна полагается в основном на обильную и чистую электроэнергию, получаемую благодаря огромным гидроэнергетическим ресурсам.

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Тепловые насосы, вырабатывая на каждый кВт-ч потребленной электроэнергии около 3-5 кВт-ч тепловой энергии, являются инструментом энергоэффективности - ключевого аспекта борьбы с изменением климата - и позволяют потребителям существенно экономить.

Заменив два года назад электрический радиатор на воздушный теплонасос, Сольстад увидел, что его счета за электричество уменьшились.

"За первые четыре месяца наше потребление снизилось на 20% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на то, что в это же время мы купили электромобиль", - говорит он.

Хотя первоначальные затраты могут показаться высокими (около 2 500 евро, включая установку), теплонасос окупится "всего за несколько лет", убежден Сольстад.

Кстати, летом тепловой насос можно использовать в качестве кондиционера для охлаждения воздуха.

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Когда в прошлом году во время энергетического кризиса, вызванного войной в Украине, цены на электроэнергию поднялись, продажи теплонасосов в Норвегии достигли рекордного уровня, увеличившись на четверть. Эта тенденция сохранилась и в первой половине текущего года.

"Норвежцы поняли, что в ближайшие годы цены на электроэнергию могут вновь повыситься", - пояснил глава Норвежской ассоциации тепловых насосов (NOVAP) Рольф Ивер Мюттинг Хагемоен.

"Вопрос энергоэффективности становится все более актуальным", - подчеркивает глава NOVAP.