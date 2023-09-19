За неподчинение приказу полиции шведская экоактивистка может получить до шести месяцев тюрьмы.

Грету Тунберг снова обвиняют в неповиновении полиции - спустя несколько месяцев после того, как её судили за аналогичное правонарушение.

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В июле шведскую активистку, ставшую символом борьбы молодого поколения с изменением климата, оштрафовали на 2500 шведских крон (около 200 евро) за то, что она не покинула акцию протеста по требованию полиции.

В ходе судебного разбирательства девушка согласилась с мнением прокурора о том, что она ослушалась приказа правоохранителей, но себя виновной не признала, заявив, что действовала в силу необходимости.

Тунберг сказала журналистам в окружном суде Мальме: "Абсурдно, что те, кто действует, полагаясь на науку, должны за это расплачиваться".

На вопрос о том, будет ли она более осторожна после вынесения вердикта о штрафе, активистка ответила, что протестующие против климатических изменений "однозначно не собираются отступать".

Протестующие возвращаются в Мальме всего через несколько часов после того, как Тунберг была оштрафована за неповиновение полиции во время аналогичной акции протеста AP Photo/Pavel Golovkin

Спустя несколько часов после оглашения приговора Тунберг и другие активисты движения Ta tillbaka framtiden или Reclaim the Future вернулись в порт Мальме и перекрыли дорогу грузовикам с нефтью в знак протеста против использования ископаемого топлива.

Манифестантов разогнала полиция.

В заявлении прокуратуры говорится, что демонстрация 24 июля "проводилась без официального разрешения" и нарушила движение транспорта в оживлённом порту. Они добавили, что активисты "отказались подчиниться приказу полиции покинуть место проведения акции".

Новое судебное заседание назначено на 27 сентября, и в случае повторного осуждения Грете Тунберг может быть вынесен более суровый приговор. По шведским законам, за неподчинение полицейскому приказу предусматривается максимальное наказание в виде шести месяцев тюремного заключения.

Почему протестующие перекрыли въезд в порт Мальме?

Начиная с 15 июля, группа Reclaim the Future проводила многодневную акцию протеста, блокируя дороги к порту Мальмё на юге Швеции и не давая бензовозам ни выехать, ни въехать.

Манифестанты заявили, что это "мирное сопротивление использованию ископаемого топлива, которое угрожает будущему молодёжи".

Около 20 членов Reclaim the Future, включая Тунберг, были задержаны полицией.

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"Климатический кризис уже стал вопросом жизни и смерти для множества людей", - написала Тунберг в своём Instagram в день, когда она присоединилась к первой акции протеста в Мальмё.

"Мы решили не быть сторонними наблюдателями и вместо этого физически блокировать инфраструктуру добычи ископаемого топлива. Мы отвоёвываем наше будущее".