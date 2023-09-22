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Хотите постоянно работать из дома? Климат может стать для вас лучшим оправданием

Работать с 9 до 5 из дома? Это отличный способ сэкономить выбросы, говорится в новом исследовании.
Работать с 9 до 5 из дома? Это отличный способ сэкономить выбросы, говорится в новом исследовании. Авторское право Canva
By Euronews Green
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

По мнению американских исследователей, работа из дома не означает, что вы "чистый нуль", но может привести к значительному сокращению выбросов.

Любите работать дома? По данным нового исследования, вы можете помочь сократить выбросы парниковых газов вдвое, по сравнению с вашими коллегами, трудящимися в офисе.

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По оценкам исследователей из Корнельского университета и компании Microsoft, в США работающие удалённо полный рабочий день сотрудники, сокращают выбросы парниковых газов на 54% по сравнению с теми, кто находится ежедневно на рабочем месте.

Пандемия COVID произвела революцию в том, как и где мы работаем. Многие люди уехали за пределы крупных городов, поскольку удалёнка стала нормой.

Какой режим работы лучше всего подходит для климата?

Вместо пятидневной рабочей недели с 9 до 17 часов в офисе многие из нас теперь работают в любое время и в удобном сочетании.

Однако гибридный режим работы не всегда является хорошим компромиссом с точки зрения экономии выбросов.

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), работа из дома один день в неделю сокращает выбросы всего на 2%.

Это объясняется тем, что экономия энергии за счет отсутствия в офисе компенсировалась другими факторами, такими как увеличение домашнего энергопотребления в эти редкие дни на удалёнке.

Исследователи обнаружили, что работа в течение двух-четырех дней дома сокращает выбросы парниковых газов на 11-29%.

Самый большой источник выбросов "белых воротничков"?

Для изучения влияния различных режимов работы на выбросы парниковых газов исследователи использовали множество наборов данных, включая информацию о сотрудниках самой Microsoft, и рассмотрели пять категорий выбросов, включая использование энергии в зданиях.

Оказалось, что ИТ и коммуникационные технологии оказывают очень незначительное влияние.

Значительное сокращение выбросов CO2 у сотрудников, работающих на дому полный рабочий день, в основном объясняется меньшим потреблением энергии в офисе и отсутствием необходимости ежедневно ездить на работу на транспорте.

Меньшее количество работников на дорогах в часы пик также позволило добиться более значительной экономии, поскольку меньшее количество транспорта сокращает расход топлива.

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Однако работа на дому не является панацеей, предупреждают авторы.

Люди говорят: "Я работаю из дома, я - чистый нуль". Но это не так.
Фэнци Ю
Корнельский университет

"Люди говорят: "Я работаю из дома, я - чистый нуль". Это не так", - заявляет соавтор исследования Фэнци Ю из Корнельского университета.

"Выгода от удаленной работы есть, но ключевой вопрос заключается в том, какова она на самом деле. Когда люди работают удалённо, они, как правило, тратят больше выбросов на  досуге", - отмечает Ю.

Конечно, все зависит от дома и офиса. Те, что работают на возобновляемых источниках энергии, очевидно, наносят меньше вреда экологии.

Поскольку удалёнка часто сопровождается переездом в загородные зоны с низкой плотностью населения, "гибридные" работники чаще пользуются автомобилями при поездках в офис.

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Как же декарбонизировать работу?

"Хотя удаленная работа и демонстрирует потенциал снижения углеродного следа, для полной реализации ее экологических преимуществ необходимо тщательно проанализировать схемы поездок, энергопотребление зданий, владение транспортными средствами и поездки, не связанные с работой", - подчеркивают исследователи.

Все эти факторы вносят свой вклад и добавляют нюансы в каждую конкретную ситуацию, будь то работа или личная жизнь. Исследователи предлагают несколько вариантов, как работодатели могут сократить выбросы.

Совместное использование офисных площадей, сокращение штата и ужесточение мер по повышению энергоэффективности могут способствовать снижению выбросов, говорится в исследовании.

Поскольку на ИТ и коммуникации приходится небольшая доля общих выбросов, компаниям следует сосредоточиться "на использовании возобновляемых источников энергии для отопления и охлаждения офисов, а также на декарбонизации поездок на работу".

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