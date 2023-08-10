Индия на треть сократила выбросы парниковых газов на пути к цели ООН

Уровень выбросов парниковых газов в Индии за 14 лет снизился на треть. Это произошло благодаря увеличению площади лесов и использованию возобновляемых источников энергии.

Уровень парниковых выбросов в Индии за 14 лет сократился на 33%, сообщают официальные лица.

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По их словам, снижение произошло быстрее, чем ожидалось, и связано с ростом производства энергии из возобновляемых источников и увеличением площади лесов.

Выводы доклада свидетельствуют о том, что Индия находится на пути к выполнению обязательств Конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), предусматривающих снижение выбросов на 45% по сравнению с уровнем 2005 года к 2030-му.

Интенсивность выбросов в Индии - общий объем выбросов парниковых газов на каждую единицу прироста валового внутреннего продукта (ВВП) - снизилась на 33% с 2005 по 2019 год, сообщили чиновники, занимающиеся подготовкой доклада в ООН.

Представители многих стран готовят доклады, чтобы проинформировать РКИК ООН о своих усилиях по сокращению выбросов.

Самые высокие темпы сокращения выбросов в истории

Средние темпы сокращения выбросов в Индии в период 2016-2019 гг. увеличились до 3% в год по сравнению с 1,5% в период 2014-2016 гг.

Это самое быстрое уменьшение объемов выбросов за всю историю страны, которое во многом объясняется тем, что правительство активно продвигает использование возобновляемых источников энергии, хотя ископаемое топливо продолжает доминировать в энергобалансе.

"Интенсивность выбросов в индийской экономике постоянно снижается, что свидетельствует о том, что стране удалось полностью отделить экономический рост от выбросов парниковых газов", - заявил информагентству Reuters один из чиновников.

По словам другого представителя власти, прогресс, достигнутый в снижении интенсивности выбросов, должен помочь Индии избежать давления со стороны развитых стран, требующих прекратить использование угля.

Леса и "зеленый водород" помогают Индии сокращать выбросы

К резкому снижению интенсивности выбросов в Индии привело значительное увеличение площади лесов, а также проекты, направленные на борьбу с выбросами в промышленном, автомобильном и энергетическом секторах.

По состоянию на 2019 год площадь лесов в Индии составляла 24,56%, или 80,73 млн га.

В последнее время власти Индии активно продвигают "зеленый" водород, получаемый путем расщепления молекул воды с использованием возобновляемых источников энергии.

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Сообщается, что доклад в РКИК ООН еще не утвержден кабинетом министров.

Министерство охраны окружающей среды Индии не ответило на запросы, направленные агентством Reuters.

На долю возобновляемых источников энергии приходится более четверти выработки электроэнергии

По данным Центрального управления электроэнергетики Индии, в финансовом году, завершившемся в марте, на долю неископаемых источников энергии, включая гидроэнергию, атомную энергию и возобновляемые источники, пришлось 25,3% от общего объема выработки электроэнергии в Индии, по сравнению с 24,6% тремя годами ранее.

Тепловые электростанции по-прежнему обеспечивают 73% потребляемой электроэнергии, тогда как в 2019 году этот показатель составлял около 75%.

В прошлом месяце представители стран "Большой двадцатки" дважды не смогли договориться о постепенном отказе от использования ископаемого топлива и установлении конкретных целей по сокращению выбросов.