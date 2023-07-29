Министрам G20 не удалось достичь соглашения на встрече в Индии

Euronews

Итоговая встреча в Ченнаи министров стран "двадцатки", занимающихся вопросами окружающей среды, завершилась без подписания соглашения по вопросам изменения климата.

Представители стран "Большой двадцатки" не смогли достичь всеобъемлющего соглашения по климатическим целям и согласовать итоговое заявление на встрече в Индии.

Им не удалось договориться по четырем пунктам повестки из 68. В частности, по вопросам об ограничении выбросов парниковых газов к 2025 году и введении на них налога.

"Мы не можем достичь соглашения о радикальном увеличении возобновляемой энергии, о постепенном отказе от ископаемого топлива, особенно угля. Тяжело видеть, что происходит за пределами этого отеля, этой G20, в реальном мире. Понимать, что трудности лишь в поиске дипломатических формулировок по этим вопросам", - посетовал министр экологического перехода Франции Кристоф Бешу.

Встреча в Ченнаи на уровне министров стала четвертой по счету за время председательства Индии в "двадцатке". Ее выводы будут переданы лидерам государств перед саммитом, который состоится в сентябре.

На страны "Большой двадцатки" приходится около 80% выбросов парниковых газов в атмосферу планеты.