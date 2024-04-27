Новый отчет показывает, какие винодельческие регионы в Европе больше всего пострадали

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Согласно новому отчету, мировое производство вина достигло исторического минимума в 2023 году, и причиной этому может быть изменение климата.

По данным Международной организации винограда и вина (OIV), производство этого напитка достигло самого низкого уровня с 1962 года. В эту межправительственную организацию входят 50 государств-членов, на долю которых приходится 75% мировых виноградников.

Эксперты обвиняют в снижении производства «экстремальные экологические условия», включая засухи и пожары.

Несмотря на то, что, по мнению OIV, виной спада является не только изменение климата, природные условия представляют собой самую серьезную проблему для отрасли. Виноградные лозы часто выращиваются в районах по всему миру, которые сильно подвержены влиянию погоды и чрезвычайно уязвимы к изменениям.

Эти условия привели к резкому снижению спроса, что отразилось на основных винодельческих регионах в северном и южном полушариях. На этой неделе организация заявила, что ситуация даже хуже первоначальных оценок, сделанных в ноябре.

В 2023 году производство вина в ЕС сократилось на 10 процентов, что является вторым самым низким показателем с начала века.

В некоторых странах дождливая весна привела к появлению плесени, наводнениям, повреждениям лоз и убыткам виноградников. Другие страны, особенно страны на юге Европы, пострадали от продолжающейся сильной засухи.

A winemaker harvests grape of the "Prosecco" variety in Colle Umberto, Italy. AP Photo/Antonio Calanni

Где в Европе производители вина страдают больше всего?

Италия оказалась одной из стран-производителей вина, которая больше всего пострадала: производительность снизилась на 23%. Обильные дожди, вызвавшие появление плесени в центральных и южных регионах, а также наводнения и град привели к тому, что объем производства оказался минимальным с 1950 года.

Производство снизилось из-за климатических условий и в других европейских винодельческих странах. В Германии падение составило 3,8%, в Венгрии — 2,1%, а в Австрии — 6,5%.

Заметное падение произошло и в Испании, где добыча достигла самого низкого уровня с 1995 года. Она упала более чем на 20% по сравнению с 2022 годом и на 25,7% ниже среднего пятилетнего показателя.

В последние несколько лет в некоторых частях страны сохраняется острая нехватка воды, а в начале этого года в Каталонии была объявлена чрезвычайная ситуация из-за засухи.

Эксперты предупреждают, что регулярные засухи могут стать «новой нормой» в Средиземноморском регионе к середине века, если мы немедленно не примем меры по борьбе с изменением климата.

Падение производства произошло на фоне новостей о том, что потребление вина находится на самом низком уровне с 1996 года из-за роста цен в результате инфляции. Также ударило по производителям и резкое сокращение потребления вина в Китае в связи с замедлением экономического роста.