Что хуже для планеты: летать на бизнес-джете или завести питомца?

Aoife Donnellan

Переход на корм с пониженным содержанием мяса и правильный выбор породы в зависимости от климатической зоны помогут эко-ответственным владельцам уменьшить углеродный след своего питомца.

90 миллионов семей в ЕС – счастливые владельцы домашних животных. Согласно одному из последних исследований, примерно у трети жителей планеты есть собаки. При этом мало кто задумается о воздействии питомцев на окружающую среду с точки зрения парниковых выбросов.

По словам генерального директора Luxaviation, премиальной люксембургской авиакомпании, наличие домашних животных вредит планете не меньше, чем полёты на частном самолёте. Выступая на саммите FT Business of Luxury месяц назад, Патрик Хэнсон заявил, что бизнес-джет одного из его клиентов производит в среднем 2,1 тонны CO2 в год, что равносильно содержанию трёх собак.

Такие данные были получены спомощью калькулятора углеродного следа, разработанного профессором Ланкастерского университета и автором книги "Углеродный след всего" – Майком Бернерсом-Ли.

По оценкам Greenpeace, за последние три года частным авиафлотом в атмосферу выброшено в общей сложности 5,3 миллиона тонн CO2. При этом количество полётов резко возросло: с 119 000 в 2020-м до 573 000 в 2022 году.

Растёт и число домохозяйств, владеющих домашними животными. Сейчас питомцы живут у 66% американских семей. Это на 10% больше, чем 35 лет назад.

Как корм для домашних животных влияет на выбросы?

Изучая влияние содержания питомцев на глобальное потепление, необходимо учитывать выбор корма. Среди специалистов существует консенсус: сокращение объёма мяса в кормах окажет положительное влияние на окружающую среду.

При этом в мире наблюдается большое разнообразие подходов к составлению рациона для домашних животных. В США питомцев кормят преимущественно курицей. Испанские производители отдают предпочтение говядине, рыбе и курице, а также смешанным влажным кормам. Во Франции и Италии предлагают смешанные корма, а греки и чехи склонны выбирать говядину для четвероногих.

Исследования влияния кормов для домашних животных на окружающую среду, как правило, ограничены, тем не менее в 2022 году учёные выявили, что кормление 10-килограммовой собаки влажным кормом ежегодно приводит к выбросам 6,541 кг CO2. Переход на сухой корм сокращает выбросы до 828 кг CO2.

На рынке кормов для домашних животных появляется всё больше экологичных альтернатив, например, смеси из насекомых и растительных ингредиентов.

Как правильно подобрать питомца?

И кошки, и собаки в свободном выгуле влияют на дикую природу, поскольку могут охотиться на других представителей фауны. При выборе породы важно убедиться, что выбранная порода подойдёт для вашего климата, и, что ваш питомец органично впишется в местную экосистему.