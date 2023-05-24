Пумы, рыси и пантеры: в Великобритании водятся большие кошки?

Исследования ДНК показали, что по территории Великобритании могут свободно бродить сотни больших кошек: пум, рысей и пантер. Раньше о том, что в лесу видели похожих на них животных, рассказывали пользователи соцсетей.

Проезжая в начале мая по шотландскому высокогорью, туристка Лотти Ходсон не поверила своим глазам, когда увидела черное пятно у кромки деревьев. С ней в машине были брат Эд и их подруга Белла Ферт. Увиденное потрясло их.

"Я просто показала в окно и сказала: "Остановите машину, там пантера!" — рассказывает Лотти в интервью Euronews Green. — Это был лесной массив, а существо было больше лабрадора, с длинным хвостом и полностью черное, черное как смоль".

Возможно, поступив неразумно, они вышли из машины, чтобы попытаться найти животное, но оно уже исчезло.

"Люди в местном пабе сказали, что это могла быть келласская кошка, но что бы это ни было, это было очень крутое зрелище", — добавляет она.

Кошки этой породы, идентифицированные только в 1984 году, представляют собой помесь шотландской дикой кошки, обитающей на Шотландском нагорье, и домашней кошки. Обычно они черного цвета с длинным хвостом и гораздо крупнее домашних любимцев.

Однако эксперты считают, что то, что видела Лотти, вполне могло быть большой кошкой: черная пантера из рода Panthera pardus, родившаяся в дикой природе и живущая на свободе, но скрытная и почти невидимая для людей.

Происшествие может быть еще одним доказательством того, что большие кошки живут на свободе в Великобритании.

Недавно в образцах шерсти, взятых на заборе из колючей проволоки в Южной Англии, где была найдена мертвая овца, была обнаружена ДНК черной пантеры.

Черная пантера Canva

Когда больших кошек выпускали на свободу?

Эксперты считают, что за последнее столетие произошло несколько случаев "освобождения", которые позволили сохранить популяцию больших кошек в Великобритании.

Первое произошло во время Второй мировой войны, когда зоопарки избавились от них, поскольку не могли обеспечить строгую диету из дорогого, нормированного мяса.

Второе большое событие произошло после 1976 года, когда новое законодательство сделало незаконной продажу экзотических домашних животных в британских магазинах, таких как универмаг Harrods. Частные лица, которые не хотели подчиняться новым строгим правилам содержания больших кошек в своих домах, соответственно, выпускали их на свободу.

Вероятно, за прошедшие годы также имели место отдельные случаи освобождения животных, содержавшихся в качестве домашних питомцев или в частных зоопарках и цирках, которые сбежали или переросли способность своих владельцев заботиться о них должным образом.

"Всего существует 40 видов диких кошек, но в Великобритании нас интересуют те, которые достаточно велики, чтобы убить оленя. Это мерило, которое мы используем, когда оцениваем фотографию или разговариваем со свидетелем — мы думаем, достаточно ли они велики, чтобы убить оленя, потому что это добыча в их экосистеме", — объясняет эксперт по большим кошкам и биолог-любитель Рик Минтер, который отслеживает и документирует случаи встреч с большими кошками в своем подкасте Big Cat Conversations.

"Наиболее часто описываемая большая кошка — это черная пантера. Их также называют черными или меланистическими леопардами. Они похожи на черных ягуаров, но более стройные, и, как и другие большие кошки мира, они гораздо более скрытны, чем кажется. Они рассматривают нас как опасный объект, а не как добычу", — сказал Минтер в интервью Euronews Green.

Около 80% случаев встреч с большими кошками в Великобритании ежегодно приходится на черных пантер. Еще 15% приходится на пум, горных львов или кугуаров (Puma concolor), а остальное — на рысей (Felis lynx), говорят эксперты.

"Мы видим этих трех животных из года в год, — объясняет Минтер. — Другое дело, что примерно в четверти всех сообщений люди берут с собой собаку или лошадь, и эти животные реагируют на присутствие рядом большой кошки. Это не просто реакция людей, это реакция другого животного, испуганного тем, что там что-то есть".

Сколько в Великобритании больших кошек, и чем они питаются?

По оценкам экспертов, для создания здоровой и устойчивой популяции черных пантер или пум необходимо, чтобы на территории Великобритании обитало не менее 300 особей каждого вида.

Черные пантеры могут отходить от места обитания на 50 км, а если там есть скопления самок, то самцы переходят от группы к группе во время брачного сезона.

Основным источником пищи для них в Великобритании являются олени, а их в стране насчитывается около двух миллионов.

Пантерам и пумам необходимо убивать крупного взрослого оленя раз в неделю, съедая его в два приема. Затем они либо постятся между убийствами, либо "перекусывают" более мелкими животными, например, кроликами.

"В течение 2023 года я видел непосредственно две оленьи туши, которые были полностью съедены, свежеубитые, и, на мой взгляд, они не были разгрызены лисами после убийства на дороге. И я видел фотографии еще примерно семи убийств", — говорит эксперт по крупным кошкам Рик Минтер.

Новорожденная пума с матерью Маели в Венсенском зоопарке. Париж, Франция. 26 августа 2020. STEPHANE DE SAKUTIN/AFP or licensors

По его словам, большие кошки гораздо реже ловят овец, предпочитая, по-видимому, диких оленей. Минтер рассказывает, что один егерь обратился к нему с подозрениями о больших кошках, которые уносят по четыре-пять овец в месяц.

В качестве эксперимента он обработал половину стада овец инсектицидом и фунгицидом и обнаружил мертвых овец только в другой, необработанной половине стада. Когда позже он обработал инсектицидом и фунгицидом оставшихся овец, убийства произошли только среди первой половины стада, когда действие химикатов закончилось.

Следовательно, больших кошек отпугивают искусственные запахи обработанных химикатами овец. Так что они предпочитают натуральных оленей.

"Когда мы берем мазок с туши, ДНК получить трудно, но это доказывает, что люди, описывающие кошек, правы, — говорит Минтер. — С научной точки зрения это важно, так как это может быть наш собственный развивающийся подвид черного леопарда здесь, в Великобритании. В дикой среде обитания на Яве и Малайском полуострове их численность сокращается из-за браконьерства, поэтому наша домашняя популяция здесь может понадобиться для спасения вида".

Если большие кошки не испытывают стресса и имеют достаточно пищи, то, по словам Минтера, они будут держаться подальше от людей.

"Они боятся нас больше, чем мы их", — утверждает он.