Биоразнообразие: почти половина видов животных переживает сокращение популяции

Новое исследование выявило стремительное сокращение популяции животных из-за того, что дикая природа сталкивается с усиливающимся антропогенным давлением.

Популяция диких животных на планете стремительно падает из-за деятельности человека, об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Biological Reviews.

Учёные обнаружили, что из более чем 71 000 проанализированных ими позвоночных видов животных – млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб – у 48% наблюдается сокращение популяции, у 49% ситуация не меняется и только у 3% видов популяция растёт.

Авторы исследования подчёркивают, что полученные данные создают "значительно более тревожную картину", чем считалось ранее, в том числе составителями Красной книги Международного союза охраны природы.

Движение к вымиранию

Природоохранный статус диких животных традиционно отслеживается по "Красной книге" МСОП, в котором виды классифицируются в зависимости от степени угрозы:

вызывающие наименьшие опасения,

близкие к уязвимому положению,

зависимые от усилий по сохранению,

уязвимые,

вымирающие,

находящиеся на грани полного исчезновения и тд.

Последнее исследование показало, что 33% видов, отнесённых к тот или иной категории "Красной книги", не находящейся под угрозой, переживают сокращение популяции, что, по мнению авторов исследования, может означать, что они "движутся к вымиранию".

Доля видов по таксономическим группам, для которых характерны тенденции к сокращению популяции, стабилизации численности или росту числа особей. "More losers than winners: investigating Anthropocene defaunation through the diversity of population trends", by Catherine Finn, Florencia Grattarola, Daniel Pincheira-Donoso

Крейг Хилтон-Тейлор, глава подразделения "Красной книги" МСОП, разделяя опасения, высказанные в исследовании, заявил CNN, что его результаты "чрезмерно__раздувают ситуацию", поскольку данные собираются по широкому кругу групп животных, в том числе и тех, по которым отсутствуют сведения.

Он настаивает на том, использование популяционных данных по широкому кругу групп животных, включая те, по которым данные отсутствуют, является менее надёжным показателем, чем критерии "Красной книги" МСОП, "которые рассматривают тенденции развития видов за гораздо более длительные промежутки времени".

Когда популяция какого-либо вида падает слишком низко, он уже не может вносить существенный вклад в экосистему.

Например, чрезмерная охота на морских выдр привела к резкому росту численности морских ежей, питающихся ламинарией, что привело к уничтожению этого вида водорослей в Беринговом море и вымиранию сивучей.

Замедление темпов сокращения биоразнообразия должно стать глобальным приоритетом. Кэтрин Финн, Флоренсия Граттарола, Даниэль Пинчейра-Доносо авторы исследования

Сокращения численности одного вида достаточно для того, чтобы вывести из равновесия всю экосистему, что может привести к широкомасштабным последствиям.

Строительство городов или превращение диких ландшафтов в сельскохозяйственные угодья рассматривается учёными как один из основных факторов исчезновения диких животных, поскольку это разрушает их естественную среду обитания. Однако изменение климата также является важным фактором сокращения численности видов.

Снижение популяции диких животных, зафиксированное в исследовании, как правило, наблюдается в тропических районах, в то время в районах с умеренным климатом эта проблема не стоит так остро.

Политики стремятся к "минимальной цели"

Некоторые инициативы, направленные на сохранение среды обитания диких животных, получили поддержку, например, принятая в рамкахCOP15 цель "30 на 30", предусматривающая защиту 30% суши и океана к 2030 году.

Осенью прошлого года более 100 стран взяли на себя обязательства по достижению этой цели.

Эксперты МСОП не считают эту цель амбициозной и указывают на исследования, призывающие взять под охрану до 70% или даже больше диких ландшафтов.

В ЕС ухудшается состояние среды обитания диких животных: согласно отчёту Европейского агентства по окружающей среде за период с 2013 по 2018 год, 81% природных местообитаний признаны "уязвимыми".

В настоящее время в мире охраняется около 17% суши и внутренних вод и менее 8% морских и прибрежных территорий, говорится в докладе Программы ООН по окружающей среде, опубликованном в 2021 году.