В Испании восстановили популяцию пиренейской рыси

Пиренейская или иберийская рысь - один из самых редких на планете видов млекопитающих. В начале 2000-х её популяция насчитывала чуть более ста особей.

Чтобы спасти животных от вымирания, в странах их обитания - Испании и Португалии - были созданы центры разведения рысей в неволе. Благодаря чему популяцию почти удалось восстановить.

Антонио Ривас, директор Центра разведения пиренейских рысей:

"Одна из причин гибели диких животных, особенно в естественной среде, связана с деятельностью человека: дорожно-транспортные происшествия, браконьерство и прочее... То есть, чем дальше от нас дикая природа, чем меньше контактов с людьми, тем лучше для неё".

Один из центров разведения находится в национальном парке Доньяна, в испанской Андалусии. Отсюда за несколько лет в дикую природу выпустили больше 300 рысей.

Чтобы уберечь обитателей от коронавируса, во время пандемии в парке были приняты строгие санитарные меры.

Ясмин Эль Буяфрури, ветеринар Центра разведения пиренейских рысей: "Животные семейства кошачьих действительно восприимчивы к коронавирусу. Он был обнаружен у кошек, в том числе больших, в некоторых зоопарках. Но болезнь протекает без серьёзных симптомов. А смерть у заражённых, если наступает, то, как правило, из-за других патологий".

Благодаря программе по разведению этих редких хищников, их число увеличилось в десять раз и достигло 1100 особей.

Но говорить о том, что они в безопасности, рано, считают зоологи. Для исключения из списка вымирающих популяция пиренейских рысей должна вырасти до трёх тысяч особей.