Развить, не навредив: эксперт рассказал о побочных эффектах "голубой экономики"

Морские охраняемые территории (МОР) играют важную роль в поддержании здоровья океанов, но и они часто сталкиваются с угрозами. С какими именно? На вопрос отвечает Жозеп Ллорет, морской биолог и руководитель проекта BIOPAÍS, финансируемого ЕС.

"Некоторые природные парки или морские заповедники ведут очень интенсивную деятельность, что даже на местном уровне ставит под угрозу здоровье океанов., - отмечает Ллорет. - Возьмем, например, чрезмерные развлекательные прогулки на лодках, приводящие к загрязнению воздуха и проблемам со здоровьем.

Другой пример - круизные суда. Не пересекая непосредственно охраняемые территории, они могут проходить к ним очень близко и тоже вызывать серьезное загрязнение. В перечне угроз - и возможная промышленная эксплуатация моря. Мы наблюдаем это здесь, в охраняемой морской зоне Кап- де- Креус, которая рассматривается для строительства крупных морских ветряных электростанций с турбинами высотой 250 метров (почти с Эйфелеву башню), с масштабной установкой кабелей и якорей на морском дне, что, по нашему мнению, может нарушить качество окружающей среды, качество вод и те преимущества для здоровья, которые дает нам море.

Поэтому мы должны быть очень осторожны, чтобы "голубая экономика", развивающаяся на полной скорости, в конечном итоге не нанесла вреда".