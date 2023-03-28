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Ocean

Развить, не навредив: эксперт рассказал о побочных эффектах "голубой экономики"

  Денис Локтев
Развить, не навредив: эксперт рассказал о побочных эффектах "голубой экономики"
Авторское право  euronews

Морские охраняемые территории (МОР) играют важную роль в поддержании здоровья  океанов, но и они  часто сталкиваются с угрозами. С какими именно? На вопрос отвечает Жозеп Ллорет, морской биолог и руководитель проекта BIOPAÍS, финансируемого ЕС.

"Некоторые  природные парки или морские заповедники ведут очень интенсивную деятельность, что даже на местном уровне ставит под угрозу здоровье океанов., - отмечает Ллорет. - Возьмем, например, чрезмерные развлекательные прогулки на лодках, приводящие  к загрязнению воздуха и проблемам со здоровьем.

Другой пример - круизные суда. Не пересекая непосредственно  охраняемые территории, они могут проходить к ним очень близко и тоже вызывать  серьезное загрязнение. В перечне угроз - и  возможная промышленная эксплуатация  моря. Мы наблюдаем это здесь, в охраняемой морской зоне Кап- де- Креус, которая рассматривается для строительства крупных морских ветряных электростанций с турбинами высотой 250 метров  (почти с Эйфелеву башню), с масштабной установкой кабелей и якорей на морском дне, что, по нашему мнению, может нарушить качество окружающей среды, качество вод и те преимущества для здоровья, которые дает нам море.

 Поэтому мы должны быть очень осторожны, чтобы "голубая экономика", развивающаяся на полной скорости, в конечном итоге не нанесла вреда".