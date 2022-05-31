Сотни новых видов попали в Средиземное море за последние десятилетия. Их размножение отражается на биоразнообразии, влияет на рыболовство и аквакультуру — но некоторые из инвазивных видов и сами начинают приносить рыночный доход.

Крабёж средь бела дня

Дельта Эбро — один из главных заповедников Каталонии. Здесь обитают сотни видов животных. Живы здесь и давние традиции рыболовства.

На протяжении веков местная ассоциация — "Братство Сан—Пере" - ловила рыбу в самой большой лагуне — Энканьиссада.

Но несколько лет назад их улов внезапно сократился. Вместо рыбы они обнаружили новичка: голубого краба. Как оказалось, свирепое североамериканское ракообразное вторглось в их район и истребило прочую живность.

"Он съедает всех мальков, поедает икру и рвёт наши сети! Он ест всё! Всю здешнюю рыбу он сожрал",- жалуется местный рыбак Рауль Паулиньо.

Лишившись привычных видов, местные рыбаки стали ловить на продажу голубого краба.

«В первые годы их было много, но они особо не ценились. Теперь всё наоборот — крабов меньше, но их берут дороже. Ну что ж, такова рыбацкая жизнь!» — философски замечает Рауль.

Учёные ищут средство от краба

Местные учёные говорят, что профессиональный вылов — лучший способ остановить взрывной рост популяций голубого краба. В Каталонии даже создали специальный комитет — он готовит научные рекомендации, совершенствует снасти и содействует торговле голубым крабом.

За этим опытом следят во многих странах, затронутых той же проблемой. Генеральная комиссия по рыболовству Средиземноморья проводит специальную региональную программу, в которой изучается распространение голубого краба в Средиземном море.

Пере Абелло, старший научный сотрудник по биологии ракообразных в институте ICM-CSIC, объясняет: "Проблему нужно решать с помощью знаний. И источник этих знаний — все, кого эта проблема касается, то есть рыбаки, администрация рыбного хозяйства, а также научные и неправительственные организации".

Похоже, снасти и методы ловли, разработанные в Каталонии, подействовали: популяции голубого краба, видимо, перестали расти, хотя полной уверенности у учёных пока нет.

Как бы то ни было, инвазивный голубой краб, попавший сюда из Америки в балластных водах коммерческих судов, теперь останется здесь навсегда.

Биолог Вероника Лопес из IEPAAC говорит: «Искоренить этот вид практически невозможно из-за присущих ему характеристик. Наша цель - удерживать его популяцию на минимальном уровне и помочь другим видам восстановиться, чтобы рыбаки могли снова пользоваться всеми ресурсами, которые у них когда-то были».

Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы

Ахиллесова пята голубого краба — его превосходный вкус, который делает интенсивный промысел беспроигрышным вариантом для окружающей среды, рыболовов и потребителей.

Рестораторы, такие как Альберт Гусман, превратили этого североамериканского захватчика в новый местный деликатес.

Атлантический краб необычен для средиземноморской кухни, но шеф-повар говорит, что он прекрасно сочетается с другими морепродуктами в качестве основного блюда или в бульонах, закусках, соусах и паэльях.

Альберт Гусман — шеф-повар ресторана, названного в его честь "Albert Guzmán". Он объясняет: "Раньше мы использовали другие виды, но они гораздо дороже — например, омары или крабы-пауки, которых к тому же приходилось доставлять сюда из самой Галисии. А теперь у нас есть местный голубой краб, который имеет похожий вкус и аромат — так что теперь у нас есть отличный продукт высшего качества по цене, подходящей для недорогих ресторанов, что тоже отлично".

Кому жемчуг мелок

Тем временем в греческой части Средиземного моря, в заливе Элефсина к западу от Афин, местный рыбак Йоргос Гривас готовится нырять за ещё одним некоренным видом, обитающим здесь на мелководье.

Но теперь мы ведём речь не о крабах: Йоргос собирает на дне крупных двустворчатых моллюсков. Родом из Индо-Тихоокеанского региона, они распространились в греческих водах после открытия Суэцкого канала, через который в Средиземное море попадают многие чужеродные виды.

Недолгое погружение дает обильный улов.

Йоргос Гривас показывает: "Это так называемая жемчужная устрица, pinktada imbricata radiata. Её едят, но иногда в ней можно найти и жемчужины. Эти устрицы можно употреблять в сыром, запеченном, жареном виде, в пасте или ризотто."

Двустворчатые нелегалы

Рыбаки сбывают жемчужных устриц местным торговцам рыбой. Розничная цена — 5 евро за килограмм, но продажи ограничены отсутствием регулирования. В отличие от мидий и других популярных моллюсков, жемчужные устрицы считаются экзотическим видом, и греческое законодательство не предусматривает их добычу и употребление в пищу.

Иоаннис Теодору пытается это положение вещей изменить. Его исследовательский проект предлагает легализовать жемчужных устриц, чтобы их можно было ловить и продавать без вреда для природы.

Иоаннис А. Теодору, доцент кафедры животноводства, рыболовства и аквакультуры Патрского университета, говорит: "Это очень важно, потому что это даст рыбакам альтернативный источник дохода в то время как давление на естественные запасы других моллюсков растёт из-за их чрезмерного вылова и изменений климата".

Исследователи из Университета Патры определили, что жемчужные устрицы не вредят эндемичным видам и их промысел может быть устойчивым. Учёные разработали все нужные правила и стандарты — от спецификаций вылова до методов хранения и транспортировки.

Рецепты с жемчужными устрицами уже изучаются в кулинарных школах, и скоро их будут подавать по всему греческому побережью.

Профессор туризма и гостиничного бизнеса в Государственной службе занятости DYPA Элени Лиакеа демонстрирует готовое блюдо: "Людям они очень нравятся! Я бы даже назвала жемчужных устриц суперпродуктом — они богаты белками с минимальным количеством углеводов и жиров, и у них очень ароматный, восхитительный вкус!"

Потенциал для роста

Легализация пошла бы на пользу и аквакультуре. В Сагиаде, у албанской границы на западе Греции, Спирос Стасинос и его отец выращивают моллюсков на подводных тросах. Единственный вредный инвазивный вид здесь — полупрозрачные асцидии, которых нужно регулярно счищать с верёвок. Но против жемчужных устриц, которые им здесь встречаются, фермеры ничего не имеют. Ими вполне можно было бы торговать, если бы нормативная база учитывала этот некоренной вид.

Спирос Стасинос, владелец фермы мидий и японских устриц, объясняет: "Мы не можем ни выращивать их легально, ни продавать. Так что мы пока просто собираем их для личного употребления, для вечеринок или гостей угостить".

В этой части Греции аквакультура быстро развивается — фермы моллюсков соседствуют с рыбными загонами. Мидии и устрицы очищают воду от лишних питательных веществ, становясь ценным местным морепродуктом. Выращивание жемчужных устриц сюда вполне бы вписалось.

Ихтиолог Костас Пердикарис возглавляет Региональный департамент рыболовства Эпира. Он пробует жемчужную устрицу на вкус: "Они быстро растут, приятны на вкус, рынки есть. Поэтому я думаю, что коммерциализация этого нового ресурса — вопрос времени. Мы не можем уничтожить новые виды. Мы должны развиваться вместе с ними как общество и как производственный сектор".

Нашествие сотен чужеродных видов стало за последние десятилетия настоящим испытанием для Средиземного моря — но при верном подходе вместо войны с пришельцами промысловые отрасли Европы могут открыть для себя настоящее золотое дно.