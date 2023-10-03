Комиссар Синкявичюс: "Все начинается с собственного поведения и хорошей политики"

Будущее, в котором в океанах будет больше пластика, чем рыбы, может стать реальностью уже к 2050 году. Еврокомиссия полна решимости не допустить экокатастрофы, Брюссель мобилизует политиков, бизнес, общество. Свою лепту в уборку отходов может внести каждый.

С 1950-х годов в мире произведено более 8,3 млрд. тонн пластика, большая его часть распадается на микро- и нанопластик, проникая в водотоки, почву и, в конечном счете, в океаны.

ЕС возглавляет международное движение по изменению ситуации. В соответствии с Рамочной директивой по морской стратегии и Планом"Нулевое загрязнение" ЕС стремится к 2030 г. по меньше мере вдвое сократить количество морского пластикового мусора, а микропластика - на 30%. Последние данные свидетельствуют о снижении концентрации отходов вдоль большинства береговых линий ЕС, где с 2021 года введен запрет на использование ряда предметов из одноразового пластика.

Начать с себя и привлечь политиков

В Брюсселе репортер программы "Океан" побеседовал с Виргиниусом Синкявичюсом, комиссаром ЕС по окружающей среде, океанам и рыболовству. В Международный день очистки водоемов чиновник принял участие в субботнике, организованном на брюссельском канале местной группой активистов Canal It Up.

Показывая "улов", сетку, полную пластикового мусора, комиссар заметил: "Мы все несем ответственность за город, в котором нам нравится жить, за то, как он выглядит, потому что канал - часть городского облика. Мы все несем ответственность и за планету, на которой живем".

Синкявичюс убежден: все начинается, конечно, с нашего собственного поведения, но также с политики и бизнес-инициатив. "Думаю, мы все сообща участвуем в этой игре, - заявил он. - Если мы чувствуем готовность действительно избавиться от ненужной упаковки, лучше собирать, перерабатывать, активнее использовать повторно, то нужно это делать - с опорой на хорошую политику, настрой людей действовать и, конечно, при поддержке бизнеса.

Мы видим улучшения, но мы одновременно видим, что количество пластиковой упаковки растет. Страны-участницы проделали довольно хорошую работу по переработке, но этого недостаточно. Нужно проследить за эффективным исполнением запрета на одноразовое использование пластика в ряде стран-членов, а еще - избавиться от других видов одноразовой упаковки, которая абсолютно бесполезна для людей. И тогда в этом канале мы будем больше радоваться каякингу, чем сбору мусора!"