Взять от ветра все: европейцы не боятся грядущих ветровых засух

Несколько стран ЕС реализуют амбициозные планы по превращению Северного моря в "зеленую электростанцию". Ветроэнергетика региона стремительно развивается, но может ли так называемая ветровая засуха поставить под угрозу этот рост?

Спрос на ветер

Порт Эсбьерг на датском побережье Северного моря стал эпицентром европейского ветряного бума. Брюссель продвигает возобновляемые источники энергии, среди них и ветер, чтобы выполнить свои обещания по защите климата и освободиться от зависимости от российских углеводородов.

"Спрос растет: мы уже распродали все на 2025 год, - отмечает Йеспер Банк, коммерческий директор порта Эсбьерг. - Правительства и крупные компании амбициозны. Мы знаем, что спрос на морскую ветроэнергетику высок, он будет очень стабильным в течение 8-10 лет".

Нетрудно догадаться, почему было выбрано Северное море. Это - одно из самых ветреных мест на планете. Цель в том, чтобы к концу десятилетия переложить на оффшорную ветроэнергетику выработку 65 гигаватт, что эквивалентно 30 ядерным реакторам. Но что случится, если скорость и интенсивность ветра уменьшится? Из-за глобального потепления это происходит все чаще.

"Изменение климата может повлиять на изменчивость ветра, - признает Матти Юхани Койвисто, исследователь из компании Dtu Wind and Energy Systems. - В моделях все еще много неопределенности. Но, похоже, все же обещают небольшой рост вариабельности ветра, усиление ветровых засух".

Побороть засуху

В период с июля по сентябрь 2021 года в Великобритании и Ирландии скорость ветра оставалась значительно ниже средней. Если сценарий повторится, как это скажется на нашей энергетической безопасности? "Мы уже готовы, потому что наблюдаем изменения уже сегодня, - отмечает Койвисто. - Если тенденция усилится, у нас есть технологии, чтобы справиться с этим".

Действительно, промышленность пытается сделать турбины максимально эффективными.

"При более низкой скорости ветра турбины производят меньше энергии, - напоминает Кеннет Томсен, руководитель подразделения Dtu Wind Turbine Design, - но мы можем изменить конструкцию так, чтобы ротор был больше генератора; это позволит быстрее достичь номинальной мощности при более низкой скорости ветра.".

В ближайшие годы способность измерять и оценивать изменчивость ветра будет иметь решающее значение для развития европейской системы возобновляемых источников энергии, где ветер - лишь один из компонентов.

Такой теплый март

Измененияклимата наглядно подтверждаютежемесячные отчеты программы наблюдения за климатом Земли "Коперник". Так, март 2023 года стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений. В первый месяц весны температура была на 0,5 градуса Цельсия выше среднего показателя 1991-2020 годов.

Исторически теплый март-23. Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

Вот лишь несколько примеров у температурных аномалий. В конце марта в Агадире температура достигла 38,9 градусов, а в Ухани в это же время зафиксировали 26 градусов. И там, и там речь идет о новых температурных рекордах.

В то же время в западных районах США и Канады было холоднее. 27 марта в Сан-Франциско столбик термометра опустился до 5,5 градусов, что стало самым низким значением, зафиксированным в этот день с 1898 года.

Температурные аномалии начала весны. Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

На карте осадков также отмечены аномалии. В Европе все области, выделенные синим цветом, пережили гораздо больше дождей, чем обычно.

Наибольшее количество осадков выпало в Турции, в то время как на большей части юга Европы дождей и снега было меньше среднего. Такие перепады отражаются и на карте состояния почвы. Мы видим, что на большей части Пиренейского полуострова почва была намного суше, чем обычно в это время года.