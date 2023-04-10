Финляндия: оленьим бегам за полярным кругом угрожает глобальное потепление

"Королевские бега северных оленей" в Лапландии – популярная традиция саамов.

В соревнованиях, которые проходят на замёрзшем озере Инариярви, приняли участие 14 лучших наездников на лыжах и в шлемах. Олень по имени Вернери и жокей Янне Алатало заняли первое место, преодолев дистанцию в километр за 1 минуту и 35,26 секунды.

Зимой скаковые олени (в местном реестре их около 700) проходят "профессиональную" подготовку, а с весны до осени свободно живут в лесу.

Скачки в Инари проходят с 1950 годов в начале апреля. В этот раз празднику чуть было не помешала погода: из-за рекордно высоких температур (6°C) местами лёд на озере подтаял.