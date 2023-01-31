Как бороться с загрязнением пластиком?

Загрязнение пластиком становится все более актуальной проблемой, и использование ископаемого топлива в производстве традиционных пластмасс вызывает серьезную озабоченность. Однако биопластики, получаемые из природных источников, таких как сельскохозяйственные культуры, подвергаются критике за их зависимость от использования пахотных земель и зачастую сомнительную биоразлагаемость.

Во французском Лорьяне "Океан" встретился со Стефаном Брюзо, исследователем из Университета южной Бретани, который стремится найти лучшее решение. Эксперт в области биобезопасных и биоразлагаемых пластмасс, он возглавляет местную исследовательскую группу, которая работает с партнерами по всей Европе в рамках финансируемого ЕС исследовательского проекта Nenu2PHAr, разрабатывающего новые биополимеры с использованием микроскопических морских организмов.

Стефан Брюзо, профессор, Институт исследований Дюпюи-де-Лома, Университет южной Бретани:

"Это маленькие кусочки пластика, которые мы только что нашли на пляже. Проблема в том, что этот пластик сохраняется в течение очень долгого времени. Он постепенно разлагается на очень мелкие пластиковые частицы, которые называются микропластиком, и этот микропластик, помимо загрязнения окружающей среды, теперь попадает в нашу пищевую цепочку.

В рамках проекта Nenu2PHAr мы работаем с морскими бактериями, которые мы собрали у побережья Бретани, на моллюсках, таких как сердцевидки. Мы используем бактерии вместе с водорослями, в частности с микроводорослями, которые выращиваются в исследовательском центре в Кадараше, и из которых мы извлекаем крахмал и сахара.

Эта комбинация сахара, извлеченного из микроводорослей и морских бактерий, позволяет разработать процессы ферментации, которые дают нам возможность производить так называемые биопластики, то есть пластмассы, изготовленные из возобновляемых ресурсов - с использованием сахара из микроводорослей и морских бактерий, взятых с морского дна - для производства биоразлагаемых пластмасс, которые, как было доказано, быстро разлагаются в морской среде.

Биоразлагаемые пластиковые материалы, на мой взгляд, предназначены только для замены пластика на некоторых нишевых рынках. Мы не должны стремиться к разработке биоразлагаемых пластиков для всех целей. Сбор и сортировка отходов остается первоочередной задачей.

Что касается биоразлагаемых пластмасс, то они являются приемлемым решением, когда они используются в непосредственном контакте с окружающей средой, в частности, с морской средой, или в тех случаях, когда пластмассы неизбежно попадают в окружающую среду".