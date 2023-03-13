Бельгийский городок подвергся «вечному загрязнению»

Чем известен бельгийский Звейндрехте? В нём родился бывший премьер-министр Лео Тиндерманс. Но слава у этого городка неподалёку от Антверпена скорее мрачная. Он входит в число самых «токсичных точек» в Европе. В окружающей среде там высоко содержание химических веществ Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS), которые называют «вечными загрязнителями». Они действительно не разлагаются в естественных условиях. Местным жителям не рекомендуют употреблять в пищу фрукты, овощи или яйца, произведённые поблизости.

Фермер Винсент Делеу принимает меры предосторожности не только к еде:

«Нас просят, например, не работать голыми руками в земле. Действительно, некоторые, например, моя жена, надевают для этого перчатки. Нас также просят: "Присматривайте за детьми, не позволяйте им играть в траве, лазать по деревьям, будьте внимательны! Но больше мы ничего не можем сделать».

Винсент больше не продаёт яиц из своего курятника. Но фермер не хочет жертвовать тем, что он выращивает на трёх своих огородах и на 300 фруктовых деревьях. И это несмотря на то, что «вечные загрязнители», содержащиеся почве и грунтовых водах, повышают риск онклогических заболеваний, в частности, рака щитовидной железы. Они также могут вызывать у детей снижение иммунного ответа на вакцины. Местные жители называют PFAS невидимой заразой, без запаха, без вкуса, но вездесущей. Токсины были обнаружены при строительстве автодороги в 2021 году.

Винсент Делеу:

«Мой сосед, у которого есть красивый сад, сказал мне: "Я больше по нему не гуляю, я стараюсь вообще не выходить из дома". Другие люди очень беспокоятся и даже поговаривают о «самоубийстве». Правда, до самоубийств здесь не доходило, будем честными. Но некоторые люди по-настоящему напуганы».

PFAS используются в текстильной, автомобильной и электронной промышленности. Эти вещества, отталкивающие воду и жир, также встречаются в антипригарных покрытиях для печей, пенах для пожаротушения и в непромокаемой одежде. Ещё один житель Звейндрехта, Тун Пенан, возлагает вину за экологическую катастрофу на американскую компанию 3M, с которой он пытается судиться:

«Предприятие 3M - самый большой загрязнитель в Европе. Оно несёт ответственность за самую большую в мире концентрацию PFAS. То же относится к концентрации этих веществ в крови жителей Звейндрехта. Она здесь самая высокая из всех, что ученые когда-либо видели у человека».

В ответ на запрос Euronews 3M компания сообщила в письме, что «к концу 2025 года она постарается прекратить использование PFAS во всем наборе своих продуктов". Эта компания в прошлом году заключила соглашение с правительством Фландрии на сумму 571 млн евро, которые предназначены для местных жителей. Международное расследование привело к составлению списка из 17 тыс зон по всей Европе, которые подверглись такому "вечному заражению".