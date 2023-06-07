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Всемирный день океана призван спасти океан

Панорама океана. Лейпциг, ФРГ
Панорама океана. Лейпциг, ФРГ   -  Авторское право  Jens Meyer/AP
 Euronews

Защитить и сохранить океан. Первый шаг - снизить уровень загрязнения пластиком и сократить промышленное рыболовство

Организация Объединенных Наций отмечает Всемирный день океанов. Именно океан сегодня находится в центре внимания, когда предпринимаются усилия по разработке первого, имеющего юридическую силу, международного договора о загрязнении пластиком, в том числе в морской среде.

Наряду с промышленным рыболовством и пластиковыми отходами, глобальное потепление также считается основной угрозой для морской экосистемы.

Люси Вудалл, доцент кафедры биологии и политики сохранения морской среды Эксетерского университета и старший научный сотрудник фонда "Нектон":

"Мы констатируем результаты воздействия (вредных выбросов) по всему миру и в непропорционально большой степени в странах, которые не были крупными эмитентами парниковых газов. Но в то же время мы видим и последствия рыболовства в отдельных районах. Это может быть неофициальный, нерегулируемый или плохо регулируемый промысел, который оказывает прямое воздействие на океан. И мы знаем, что когда эти многочисленные факторы накладываются один на другой, они оказывают огромное влияние на океан, на его функционирование и на возможности, которые он предоставляет нам и планете в целом".

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, средняя температура поверхности океанов за последние 100 лет повышалась примерно на 0,13°C за десятилетие.

Кассандра Брукс, доцент кафедры экологических исследований, Университет Колорадо Боулдер:

"Есть две действительно важные вещи, которые мы можем сделать, чтобы помочь (океану). Первая - это сокращение выбросов CO2 в глобальном масштабе. Мы должны сделать это немедленно и создать крупномасштабные охраняемые территории".

Вклад в ограничение глобального потепления до 1,5°C после заключения Парижских климатических соглашений не позволил достичь цели в 2°C.

Всемирный день океанов должен стать для стран возможностью совместной работы по выработке жизнеспособных национальных и международных решений для смягчения ущерба, вызванного климатическим кризисом.

На прошлой неделе был согласован проект договора, направленного на прекращение загрязнения водных ресурсов пластиком - предварительный, но очень важный шаг в борьбе с одной из самых вредных для окружающей среды форм отходов.

В понедельник в Кот-д'Ивуаре прошел Всемирный день окружающей среды, посвященный решению проблемы загрязнения пластиком.

Между наводнениями и исторической засухой Африка - это континент, который больше всего страдает от капризов климата, хотя на него приходится наименьшая доля глобальных выбросов CO2.

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