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Здоровье Арктики для здоровья планеты

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Здоровье Арктики для здоровья планеты
Авторское право  euronews
  Денис Локтев

Арктика нагревается быстрее, чем любое другое место на планете, а ее дикая природа медленно отравляется промышленными токсинами, которые приносят сюда ветра и течения. Ученые из Европы и других стран сообща изучают эти проблемы. Ким Холмен - профессор климата и окружающей среды в UiT, Арктическом университете Норвегии,  работает в регионе уже 35 лет.

В интервью Euronews  Холмен утверждает, что изменения, происходящие в Арктике, должны волновать жителей всех частей света. По его мнению, защитить этот хрупкий природный регион можно только совместными усилиями можно защитить этот хрупкий регион.

"Мало кому выпадает честь увидеть белого медведя в дикой природе. Думаю, что многие решили бы, что мир обеднел, если бы белого медведя не существовало, - говорит профессор. - Большинство выбросов парниковых газов, большинство изменений вызваны людьми, не живущими в Арктике. Но изменения в Арктике Арктикой не ограничиваются. Они возвращаются к тем, кто произвел выбросы.

Таяние ледников приводит к повышению уровня моря. Такие места, как Нидерланды, Бангладеш, сильно пострадали. Это также влияет на погодные системы. Так, освободившийся ото льда регион Баренцева моря будет влиять на циклоны, приходящие в Европу. Вокруг Средиземноморья станет суше, и это опять создаст напряженность в европейском регионе.

Изменения здесь влияют на погоду в Японии и Корее, в Китае из-за струйного течения ветров, явления Jet stream, и того, как на него влияет арктическая поверхность. Если мы опустим руки, то точно все потеряем. Мы - умные существа, а значит, должны и будем искать выход. Мы должны не только верить в то, что технологии все исправят, мы должны найти ответ в себе самих: "Как я, как мы можем добиться изменений, которые будут хороши для нас самих, для наших детей и для планеты?"