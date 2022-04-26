Как микрочастицы пластика попадают в кровь и внутренние органы?

Недавние исследования подтвердили наличие микроскопических частичек пластика во внутренних органах и крови “у почти всех обследованных людей”. Это усиливает опасения относительно вреда, который микропластик может причинять человеческому здоровью, а также здоровью животных, обитающих во всё более загрязненном океане.

Об опасностях, связанных с микропластиком, нам рассказала Сандра Рамош, научный сотрудник Междисциплинарного центра морских и экологических исследований Университета Порту. Экология морей и воздействие на нее человека находятся в центре научных интересов Сандры.

— Микропластик находится буквально повсюду! Достаточно только поискать. Если хотите узнать, есть ли микропластик в реке, просто сходите на нее и, я уверена, с большой долей вероятности вы его там найдете, либо в воде, либо на дне.

Проблема в том, что эти частички пластика могут причинять вред самым разным способом. Например, небольшие организмы, которые можно увидеть только под микроскопом, глотая такие волокна, приняв их за добычу, могут повредить жизненно важные органы. Они просто погибнут. А у крупных организмов наночастицы пластика могут пройти через стенки кишечника и попасть во внутренние органы, причиняя вред естественной физиологии животного.

Мы уже знаем из других исследований, довольно недавних, что микропластик находят в человеческой крови. То есть свидетельства того, что этот мусор попадает во внутренние органы человека. В результате может возникнуть воспаление, потому что это посторонний предмет и организм на это реагирует. Но мы пока находимся только на ранней стадии изучения вопроса. Нам еще предстоит разобраться с тем, что производит этот мусор, к каким последствиям приводит - нам еще только предстоит найти ответ на этот вопрос.