Рыба жизненно важна для сейшельцев. Ей угрожает незаконный вылов

Сейшельские острова сталкиваются с всплеском незаконного рыболовства: с начала года здесь было перехвачено не менее шести иностранных судов, в основном из Индии и Шри-Ланки, которые вели промысел без лицензии.

Браконьеры в океане

Съемочная группа Euronews видела несколько судов под индийским флагом, задержанных властями в порту столицы Сейшельских островов Виктории.

По словам Джонни Луиса, главы отдела контроля и надзора управления рыболовства Сейшельских островов, капитанам грозит тюрьма, их экипажи высланы, а суда могут быть уничтожены по решению суда.

"Западная часть Индийского океана - один из самых известных районов для рыболовецкого промысла, - уточняет Луис . - Здесь, в частности, распространен тунец. У нас много прибрежных государств, экономика которых зависит от промысловых компаний, но наши ресурсы привлекают и представителей других стран, которые прибывают издалека, чтобы их эксплуатировать".

Средний сейшелец съедает 58 кг рыбы в год

Рыба является одним из самых востребованных источников белка на Сейшельских островах. Здесь самое высокое в мире ее потребление - около 58 кг в год на душу населения. Это важный вид экономической деятельности, уступающий только туризму; рыба - в числе экспортных бестселлеров Сейшельских островов.

"Одной из главных угроз для рыбаков в регионе, безусловно, является незаконный промысел, - комментирует Луис. - Это связано с богатством наших вод, оно подвигает людей приходить в регион и ловить рыбу. Наша береговая линия составляет около 400 км, а исключительная экономическая зона имеет площадь в 1,4 млн квадратных километров. В идеальном варианте, знаете, было бы полезно время от времени проверять наших рыбаков на предмет законности их выхода в море. Но, к сожалению, мы также вынуждены следить за тем, чтобы суда, приходящие издалека, не занимались промыслом в наших водах. Наши ресурсы очень ограничены, ограничен и бюджет. Борьба с судами из других стран, которые находятся в наших водах, увеличивает административную и финансовую нагрузку в плане противодействия незаконному промыслу".