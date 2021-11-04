Опасения голландских фермеров и давление со стороны экологов

Борьба с изменением климата входит в приоритет национальной политики Нидерландов. Поскольку на сельское хозяйство приходится 40% выбросов азота, не исключено, что потребуются многомиллиардные затраты для сокращения поголовья скота и уменьшения загрязнения аммиаком.

Находясь под постоянным давлением – агропромышленный сектор делает все возможное (от раздачи бесплатных бургеров до организации детских развлечений) для того, чтобы голоса фермеров были услышаны, в особенности в таких городских агломерациях, как Утрехт.

Мейв Мак Махон, Euronews: "Фермеры со всей страны съехались сегодня не только для того, чтобы порадовать местных жителей бесплатным обедом, но также для того, чтобы рассказать о своих проблемах и разногласиях с голландским правительством".

Барт Кемп, Agractie Nederland: "Люди обеспокоены, так как правительство намеревается отобрать у нас лицензии на ведение фермерского хозяйства, а также отобрать у нас земли".

Макс, производитель молока: "Если говорить лично обо мне, всё это означает, что у меня больше нет будущего".

Хильда, фермер: "Я в курсе изменения климата, меня это пугает, но ведь это мировая проблема. Такая маленькая страна как Нидерланды не в силах решить эту проблему мирового масштаба".

Нидерланды с 17-миллионным населением - не такая уж маленькая страна, когда речь идет об агропромышленном комплексе. В стране насчитывается 100-миллионное поголовье коров, свиней и домашней птицы. Голландия – крупнейший производитель и экспортер мяса в ЕС.

Организация «Урджента» сочувствует фермерам, но призывает граждан меньше есть, а производителей - экспортировать меньше животной продукции.

Ханнеке ван Ормондт, Urgenda Foundation: "Мы не знаем, что именно планирует правительство, но в одном мы уверены: сокращение поголовья скота необходимо для сохранения климата. Я считаю, что нужно однозначно уменьшить количество свиней, кур и коров. (пауза) Можно сократить поголовье на фермах, а можно и сократить число фермеров. Есть разные подходы. Я надеюсь, что получится не нарушить интересы фермеров, ведь сейчас они соблюдают действующее законодательство".

Ханнеке и ее коллеги сейчас следуют пешком из Гронингена на климатический саммит COP-26 в Глазго. Они намерены донести до его участников простую мысль: нужно замедлить изменение климата и ускорить энергетический переход.

Ханнеке ван Ормондт, Urgenda Foundation: "Мы должны удержать глобальное потепление на уровне полутора градусов Цельсия. Это кажется незначительным. Полтора градуса или 2, какая разница? Она огромна! и напрямую повлияет на качество нашей жизни в будущем. Нам нужно пересмотреть наше отношение к авиаперелётам, судоходству, промышленности. Нам нужен новый зелёный курс".

Всё внимание в эти дни приковано к проходящему саммиту COP-26, где ставки ещё никогда не были такими высокими.