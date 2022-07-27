Голландских коров винят за выбросы азота

В сельском хозяйстве Нидерландов царит замешательство после того, как правительство прислало ему свой план борьбы с изменением климата и загрязнением воздуха. Молочный фермер Ян Арье Куреваар получил указание сократить выбросы азота и аммиака на 50% к 2030 году. Он по старинке выращивает 120 коров на 95 гектарах, во всем соблюдает чистоту и не знает, как именно ответить на требование властей:

«Моя ферма превращается в органическую ферму. Так что контролирующий орган мне должен сказать: хорошо, вы всё делаете правильно. Но я в больших сомнениях. Я не знаю, как измерить результат моих экологических усилий. Я сделал хорошие вещи, но я не знаю, хватит ли их. И каждый голландский фермер сейчас не знает, достаточно он сделал или нет».

В Нидерландах 53 тыс предприятий интенсивного земледелия и животноводства. Страна являются вторым по величине экспортером аграрной продукции в мире. Этот сектор составляет 10% национальной экономики. Но для того, чтобы правительственный план был реализован буквально, фермам придется сократить свои выбросы на 70%. Некоторые из них могут с этим не справиться, поскольку их хозяйства зависят от использования навоза и искусственных удобрений, которые и является основным источником выделения в атмосферу азота. Яну Арье и его коллегам грозит наказание:

«Сейчас любой фермер может столкнуться с экспроприацией. Это глупое положение. Чиновники не обращают внимания на то, сколько я произвожу качественной продукции. Их интересует общее сокращение азота. Проверяющие говорят мне, вы, Ян Арье, должны сократить выбросы на 47%, ваш сосед - на 70%, а ещё один фермер - на 95%».

В последние недели участились демонстрации против антиазотного плана. Некоторые из них привели к столкновениям с полицией. Главный профсоюз фермеров, LTO, дистанцировался от этих протестов. Но его представитель Витсе Соннема подвергает сомнению действия властей:

«У правительства нереалистичные цели. Сокращение на 50% к 2030 году навредит не только будущему сельского хозяйства в Нидерландах, но и социальному, экономическому и культурному будущему голландского села в целом.

Многие трудящиеся опасаются, что подобные планы сокращения выбросов будут спущены и в их отрасли, такие как гражданская авиация, транспорт или дорожное строительство.