"Сделать туристов более ответственными"

На климатическом саммите ООН подписана новая "Декларация Глазго" о решительной борьбе против изменений климата и за углеродную нейтральность. На этот раз такой документ оформили предприятия туристической сферы — 350 компаний — под эгидой Всемирной туристической организации ООН.

Зураб Поликашвили, генеральный секретарь Всемирной организации туризма:

"Можно сказать, что масштабная кампания, которую мы сегодня запускаем, направлена на то, чтобы вовлечь всех путешественников, сделать их более ответственными, когда речь заходит о пластике или сокращении углеродных выбросов".

По словам подписантов, для них это не просто следование глобальному тренду, а забота о собственном бизнесе: на кону 300 миллионов рабочих мест.

Даррел Уэйд, президент Intrepid Group:

"Туриндустрия, понятно, зависит от того, куда именно хотят попасть путешественники. Если температура поднимется на три градуса, многие туристические направления станут бессмысленными. Это значит, что миллионы людей потеряют работу, а экономика такой страны будет разрушена".

Поскольку туристам нужны не только отели "всё включено", но и виды первозданной природы, то забота о сохранении биоразнообразия и защита коренных народов тоже должны стать частью борьбы за климат.

Иван Эскильдсен, министр туризма Панамы:

"По данным National Geographic, 5% населения мира — коренные народы. Они сохраняют 80% мирового биоразнообразия. Я считаю чрезвычайно важным обратиться к мудрости предков, чтобы найти решения тех проблем, которые встают сегодня перед нами в виде климатических изменений".

Сами коренные народы также прибыли в Глазго: представители нескольких племён Южной Америки устроили в городе манифестацию. Эта группа уже несколько лет участвует в климатических саммитах ООН, а также проводит собственные альтернативные форумы коренных народов.