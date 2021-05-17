Искусство в чашке Петри

Красота - в глазах смотрящего. Художница Дарья Фёдорова сумела разглядеть её в плесени.

Материал для произведений она собирает со всего, к чему прикасалась в течение дня. Благо, недостатка в нем нет - окружающий мир кишит микроорганизмами.

Дарья выращивает их в чашке Петри, добавляя туда блёстки и порошки, бактерии из разных источников. А затем фотографирует причудливые "пейзажи".

"Я отхожу от привычного понимания питательной среды как микробиологического компонента и изучаю это со стороны изобразительного искусства, ещё и в коллоборации с микроорганизмами. То есть я предоставляю им площадь для работы. И если, например, где-то участок голубой, то я могу переселить туда жёлтые микроорганизмы, получится контраст. Кто-то может напитаться этим цветом и дать иной оттенок", - поясняет героиня нашего сюжета.

Работы 24-летней студентки Британской высшей школы дизайна продаются по всему миру, украшают выставки галерей и интерьеры различных заведений.

По словам самой художницы, для неё это не просто хобби или источник заработка.

"Это очень экзистенциальные вопросы, которые меня тревожат, и я изучаю этот материал. Когда какие-то явления возникают из пустоты, ты наблюдаешь их рост, а затем увядание. Это бесконечный цикл. Как и все живые организмы, которые вырастают и потом затем увядают. Это бесконечно, как и вся вселенная", - говорит она.

Грибы и бактерии вдохновляют не только нашу собеседницу. В "Вконтакте" набирает популярность группа под названием "Мама, я вырастил плесень". Большинство из 80 тысяч её подписчиков - обычные люди, которые постят изображения случайно забытых в холодильнике, испорченных продуктов.