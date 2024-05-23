By Euronews

Жюри отметило ее "неукротимую поэзию", в которой она продемонстрировала "необыкновенную способность к сопротивлению перед лицом цензуры", выбрав ее в качестве победителя.

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На церемонии, которая велась из северо-западного испанского города Овьедо Фондом принцессы Астурийской, жюри объявило, что главной премии удостоена Ана Бландиана.

Эта премия ежегодно присуждается за "работу по развитию и совершенствованию литературного творчества во всех его жанрах".

Председатель жюри Сантьяго Муньос заявил, что Бландиана была выбрана за то, что является "радикально своеобразным творцом", чьи произведения, "сочетающие в себе прозрачность и сложность, поднимают фундаментальные вопросы о существовании человека в одиночестве и общества перед лицом природы и истории".

Бландиана, по мнению жюри, "продемонстрировала своей неукротимой поэзией необычайную способность к сопротивлению перед лицом цензуры".

Родившись в Румынии в 1942 году, Бландиана опубликовала свою первую книгу стихов в 1964 году и стала признанным поэтом в том же десятилетии с произведениями "Уязвимая пятка" и "Третье таинство".

Культовый автор в Европе

Бландиана стала культовым европейским автором, чьи произведения переведены более чем на 20 языков.

Бландиана родилась в Тимишоаре в 1942 году и известна своей политической активностью. После революции 1989 года в Румынии она основала кампанию за ликвидацию коммунистического наследия и выступала за создание открытого общества.

С 1994 года она является одним из основателей и президентом фонда Civic Alliance - аполитичного движения, противодействующего последствиям 50 лет коммунизма в Румынии.

Премия принцессы Астурийской повторяет общее мнение критиков, которые подчеркивают, что автор (эссеист и политик, а также поэт) воплощает "совесть и свидетельство своего времени, символическую оппозицию режиму и борьбу с цензурой", предлагая при этом "размышления о художественном творчестве и состоянии человека".

Среди предыдущих лауреатов - Харуки Мураками, Филип Рот, Энн Карсон, Леонардо Падура, Антонио Муньос Молина и другие. В этом году за престижную награду боролись 38 кандидатов из 21 страны.

Бландиана так прокомментировала свою победу: "Мне трудно выразить свои эмоции и благодарность за огромную честь, которую для меня представляет премия принцессы Астурийской".

"Спасибо за то, что ваша престижная премия откликнется на мои идеи и стихи и укрепит их в сознании испанских читателей по всему миру", - добавила автор.