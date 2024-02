День в истории: кем был святой Валентин?

Венчал римлян, заступался за христиан, исцелял от слепоты, помогал папе изживать языческие традиции, вдохновлял "отца английской поэзии"? Как святой Валентин стал ассоциироваться с праздником, который мы любим или ненавидим сегодня?

Ах, Валентинов день!

Праздник сердец, роз, шоколада и романтики, отмечаемый каждый год 14 февраля в честь раннехристианского подвижника.

Но задумывались ли вы когда-нибудь, откуда пошла эта традиция? И кем был этот загадочный святой?

Хотя он официально признан Римско-католической церковью и, по общему мнению, был реальным человеком, жившим в третьем веке нашей эры, всё, что известно о святом Валентине, – это его имя, а также то, что он принял мученическую смерть и был похоронен 14 февраля в окрестностях Рима.

По некоторым подсчётам, христиане почитают более 10 800 святых, в том числе более 30 Валентинов и даже несколько Валентин.

Но есть два кандидата, которые выделяются на общем фоне и с которыми связывают зарождение романтического праздника, который сегодня перерос в бизнес-вакханалию.

Из-за большого количества сходств некоторые исследователи предположили, что эти два Валентина на самом деле были одним и тем же человеком.

Давайте разбираться.

Валентин Римский или епископ Интерамны?

Святой Валентин, гравюра на ткани. Wellcome Collection

Одни считают, что святой Валентин был римским священником, жившим около 270 года н. э. Другие полагают, что речь идёт о епископе Интерамны (современный Терни) в итальянской Умбрии.

Обе истории связаны с императором Клавдием II, который в то время издал указ о запрете браков, считая, что одинокий мужчина, не обременённый женой и семьёй, будет лучше сражаться на поле битвы.

Однако, по всеобщему мнению, Валентин не подчинился приказу императора и продолжал тайно освящать брак любящих мужчин и женщин, но в конце концов его поймали, посадили в темницу и приговорили к смерти.

Находясь в заключении, Валентин влюбился в дочь тюремщика, которую он якобы исцелил от слепоты (буквально любовь с первого взгляда). Перед казнью 14 февраля он написал ей письмо с подписью "от твоего Валентина".

Считается, что это положило начало традиции посылать своим любимым "валентинки".

Согласно альтернативным теориям, Валентин мог быть предан смерти за то, что пытался помочь христианам избежать жестоких условий римских тюрем, где они часто подвергались физическому насилию.

Базилика святого Валентина в Терни, Италия. Valerio Clementi/Wikimedia Commons

Сегодня Терни почитает святого Валентина как своего покровителя, и считается, что его мощи хранятся в городской базилике.

Храм стал популярным местом паломничества влюблённых, которые приходят помолиться о заступничестве святого.

Взору верующих и туристов также представлен украшенный цветами предполагаемый череп святого Валентина, выставленный в церкви Санта-Мария-ин-Козмедин в Риме.

Реликвия святого Валентина в церкви Санта-Мария-ин-Козмедин, Рим. Wikimedia Commons

Когда День святого Валентина стал мейнстримом?

Выбор даты 14 февраля вызывает споры: одни считают, что день был выбран в память о мученической смерти святого в середине февраля, другие утверждают, что праздник был установлен христианской церковью, чтобы заменить собой языческие луперкалии.

Древний римский праздник женского плодородия отмечался в третий день после февральских ид (15 февраля). В этот день на специальном алтаре приносили в жертву молодых коз и собак. После ритуальной трапезы молодые патриции бегали по городу и стегали встречных кусками шкур. Женщины охотно подставляли тела под удары, так как считалось, что это дарует им плодовитость и лёгкие роды.

Позже холостяки выбирали имя женщины из урны, так создавались пары на целый год, что часто приводило к заключению брака.

Согласно ряду источников, празднование луперкалий было запрещено папой Геласием во время его правления во второй половине V века. Позже празднование Дня святого Валентина как дня влюблённых заменило языческую традицию.

Джек Б. Оруч, профессор Канзасского университета, считает, что английский поэт Джеффри Чосер впервые в литературе романтически преподнёс почитание памяти католического святого в своей поэме "Птичий парламент".

В ней есть такие строки: For this was on Saint Valentine’s day, / When every fowl comes there his mate to take ("Зане был день святого Валентина, / Когда пернатые вступают в брак").

Но это также может говорить о том, что День святого Валентина уже ассоциировался с идеей выбора партнёра, и Чосер в своей поэме просто развивает эту традицию.

Очевидно, что происхождение популярного ныне коммерческого праздника остаётся крайне запутанным.

Но одно можно сказать точно: независимо от того, одиноки ли вы, влюблены или находитесь где-то посередине, День святого Валентина – отличный повод съесть огромное количество шоколада без особого зазрения совести.