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Новости Европы

Ко Дню cвятого Валентина выпущен Атлас контрацепции ЕС

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 Isabel Marques da Silva
Противозачаточные таблетки
Противозачаточные таблетки   -  Авторское право  Rich Pedroncelli/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

Применение противозачаточных средств в Евросоюзе сильно различается от страны к стране. Статистика на этот счёт была опубликована за неделю до Дня святого Валентина, в который празднуется романтическая любовь. По мнению составителей так называемого "Атласа контрацепции", ещё многое нужно сделать, чтобы помочь семьям спланировать рождение детей.

В 46 странах Европы только 57% женщин используют современные противозачаточные средства. Треть беременностей наступают неожиданно (это не значит, что они "нежелательны").

В 27 странах ЕС доступ к людей к контрацептивам, консультациям и онлайн-информации сильно различается. Лучше всего с этим обстоит во Франции и Бельгии; внизу списка - Польша и Венгрия.

Глава Европейского парламентского форума за сексуальные и репродуктивные права Нил Датта рекомендуют правительствам обеспечить достаточным количеством контрацептивов национальные системы здравоохранения и разработать специальные программы для молодежи.

«Многие молодые люди имеют семейные планы на годы вперёд. Им, возможно, лучше подходят определенные виды контрацепции, которые имеют длительный и обратимый эффект, а не другие, требующие ежедневного напоминания, такие как противозачаточные таблетки».

Только 43% стран предусматривают в своих системах здравоохранения возможность покрытия полной или частичной стоимости противозачаточных средств, в том числе более дорогих видов, таких как инъекции, внутриматочные спирали и импланты.

Либеральный депутат Европарламента из Нидерландов Софи ин 'т Вельд считает, что учреждения власти ЕС недостаточно регулируют эту сферу жизни общества:

«Проблема в том, что Еврокомиссия всегда действовала крайне робко и неохотно, не решаясь вмешиваться в это деликатную сферу, которую она считает слишком политизированной. Брюссель проводил кампании против онкологии, ожирения, болезни Альцгеймера. Почему не делать то же с противозачаточными средствами и планированием семьи? Это ведь часть политики общественного здравоохранения".

Публикация Атласа контрацепции уже привела к изменениям в законодательстве семи стран-членов ЕС: это Бельгия; Франция; Финляндия, Италия; Ирландия, Литва и Люксембург.