Крупнейшие бренды рассчитывают на прибыль в День святого Валентина. Сотни лет его отмечают на всех континентах. А цифровые технологии изменили способ общения пар и компаний.

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В этом выпуске The Exchange в фокусе внимания — многомиллиардный бизнес, процветающий благодаря Дню святого Валентина. Февраль ассоциируют с месяцем любви с 14-го века, но технологии трансформируют бизнес на романтике. Президент группы отелей класса люкс Four Seasons на территории Европы Адриан Мессерли объясняет, как крупнейшие бренды привлекают клиентов, сочетая старые традиции с последними цифровыми инновациями.

Бизнес на романтике процветает

По данным исследовательской компании IPSOS MORI, более половины всех взрослых, имеющих партнёра (55%), планируют отмечать День святого Валентина. Этот особенный день особую популярность приобрёл на территории США, где его празднуют три четверти (75%) всех пар. И весь этот энтузиазм выливается в огромные суммы денег. Бизнес на любви процветает и в Европе. Более половины пар (51 %) в Великобритании, Франции и Испании также традиционно присоединяются в шоппингу и празднованию.

Источник: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-02/Valentines-Day-around-the-world-2022%20.pdf