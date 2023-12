Красные луны, кишки и бриллианты: лучшая музыка 2023 года

Eunonews Culture подводит итоги года - сейчас мы представляем вам наши любимые альбомы 2023-го. А сколько из них слышали вы?

2023 год по-хорошему избаловал нас выбором музыкальной продукции.

Будь то продолжающееся возрождение соула, тонна завораживающей поп-музыки, взрыв афробитс и щедрый половник развязного рока сверху - год был ярким в самых разных своих звуковых проявлениях.

Команда Euronews Culture сделала нелегкий выбор и составила рейтинг своих любимых релизов 2023 года. Это те пластинки, которые весь год не покидали наших вертушек, компакт-плееров в машинах и стриминг-платформ и которые сделали 2023 год по-настоящему запоминающимся.

Итак, обратный отсчет до лучшего альбома года начинается с...

20) King Krule - Space Heavy

King Krule - Space Heavy XL - Matador

Угрюмый, но несокрушимо притягательный "Space Heavy" стал четвертой музыкальной работой уроженца Лондона Арчи Маршалла, более известного как King Krule. Присущая "грустному мальчику" Маршаллу эстетика инди-рока, отмеченная призрачным вокалом и размытыми гитарными тонами, остается неизменной, но теперь её наполняет вновь обретенная теплота и оптимизм. Наш мрачный номинант на Mercury Prize обращается к темам любви, утраты, экзистенциальных сомнений и преображающего всё опыта отцовства. Такие треки, как "From the Swamp", демонстрируют его мастерство в сочетании уникальных аккордовых прогрессий и гранжевого альтернативного тюнинга, а "Seaforth" ослепляет арпеджированными риффами и набирающим силу грувом. Еще одна изюминка - неземная "Seagirl", где изысканный вокал R&B-певицы Равины великолепно дополняет более хриплые тональности Маршалла. Умело оркестрованные переходы, интерлюдии, плюс джазовые и оркестровые аранжировки создают мягкую, мечтательную атмосферу, которая пронизывает всю пластинку. Если ментальный настрой диска совпадёт с вашим, это - одно из лучших подарков для ваших ушей в этом году. Тео Фаррант

19) Kali Uchis - Red Moon in Venus

Kali Uchis - Red Moon in Venus Geffen

Если вы еще не влюбились в Кали Учис, то ее последний "привораживающий" альбом наверняка свалит вас с ног. После отмеченных критиками проектов "Isolation" и "Sin Medio" лауреат премии "Грэмми" продолжает расширять границы своей музыки и исследовать новые элементы звуковой палитры в своем третьем студийном альбоме "Red Moon in Venus". Это густо замешанный коктейль из пышного, планирующего R&B и знойных нео-соул треков с латиноамериканским привкусом, каждый из которых исследует различные грани любви и отношений. Своим чарующим вокалом и текстами на испанском и английском языках колумбийско-американская авторка-исполнительница непринуждённо создает неповторимую сказочную атмосферу, пропитанную божественным женским началом. Открывающая альбом композиция "Wish You Roses" прекрасно задает тон всему проекту, затягивая слушателей набирающим силу ритмом и потусторонним вокалом Учис. Другие яркие треки - вдохновленная 80-ми "Hasta Cuando", глубоко психоделическая "Moral Conscience" и попавший в чарты хит "Moonlight" - лишь подтверждают масштаб ее таланта. В итоге - не раздражающие длиннотами 43 минуты обаятельного исследования человеческих чувств, которое умеет нравиться и не стесняется этого. ТФ

18) Kelela - Raven

Kelela – Raven Warp

Почти через пять лет после выхода ее дебютного альбома "Take Me Apart" американская певица Kelela вернулась в 2023 году с "Raven", эмбиентной танцевальной пластинкой, которая переносит вас на клубную сцену 90-х годов. Хотя это может показаться заскорузлым упражнением в ностальгии, "Raven" - антитеза устаревшего; новаторское звучание пластинки показывает, что Келела отходит от традиционных структур поп-песен, позволяя пульсирующей чилл-энергии охватить слушателя. Немного в этом году было настолько же атмосферных и пьянящих альбомов, и хотя синглы "Washed Away", "Happy Ending" и "Contact" явно выделяются из общего ряда, весь альбом можно слушать непрерывно от начала и до конца. Но если и это вас не соблазнило, заверяем вас, что "Raven" - это больше, чем просто стильный трип. По словам самой Келелы, ее второй альбом начался как реакция на одиночество чернокожей женщины в танцевальной музыке, и то, как она сосредоточилась на перспективах женской квир-сексуальности, подтверждает, что танцевальная музыка только что получила одного из своих самых амбициозных мыслителей. И хотя все надеются, что ждать третьего альбома пять лет не придется, "Raven" более чем позволит скоротать это время. Дэвид Муриканд

17) Yussef Dayes - Black Classical Music

Yussef Dayes - Black Classical Music Brownswood; Nonesuch

После десяти с лишним лет в музыкальном бизнесе один из величайших лондонских барабанщиков Юссеф Дейес выпустил в начале этого года свой первый сольный проект "Black Classical Music" - и, поверьте, это оглушительный триумф. Ранее известный как одна из половинок динамичного джаз-фанк-дуэта Yussef Kamaal и прославившийся совместной работой с Томом Мишем над нашумевшим альбомом "What Kinda Music" в 2020 году, Дейес - настоящий вундеркинд ударных. Это неудивительно, ведь его талант с 10 летнего возраста (!) пестовал Билли Кобэм, легендарный барабанщик Майлза Дэвиса. В своем первом сольном проекте Дайес сплетает звуковой гобелен современного джаза, западноафриканского хайлайфа, регги и других влияний, создавая в итоге богатый кинематографический звуковой ландшафт. Соло, впрочем, не означает музыкального одиночества: сложные и технически безупречные ритмы Дейеса воплощает в жизнь талантливый состав из саксофониста Венны, басиста Рокко Палладино и иконы ямайского дэнсхолла Chronixx. Он даже сэмплировал голос своей трехлетней дочери на завораживающем треке "The Light". Результатом стало потрясающее путешествие по стилям и влияниям, которое выводит Дейеса в лидеры британского джазового ренессанса. ТФ

16) Young Fathers - Heavy Heavy

Young Fathers – Heavy Heavy Ninja Tune

Четвертый альбом шотландской арт-поп группы Young Fathers стал естественным продолжением их дебюта "Dead", получившего премию Mercury Prize, и альбома "Cocoa Sugar", добавив к прошлым успехам саднящее чувство срочности и современности. На первом сингле "I Saw" вызывающие выкрики вокалиста Каюса Банколе сочетаются с более мелодичным вокалом Аллоизиуса Массакуи - и оба разбавляют микс перкуссией. Третий участник группы Грэм 'Джи' Хастингс обеспечивает взрывной хоровой фон для этого управляемого хаоса. На протяжении всего альбома бэк-вокалисты наслаивают всё новые уровни голосов, вплетающихся в инструментовку. Эта схема повторяется на протяжении всего альбома, и в результате мы получаем гипнотическую работу, не опускающуюся до банального стадионного подхалимства, а, наоборот, поднимающуюся до уровня гимновых песнопений. Это короткий альбом - примерно полчаса, - но у вас будет и время сбавить обороты для более легких моментов. Такие треки, как "Tell Somebody" и закрывающая альбом "Be Your Lady", нажимают на тормоза и экспериментируют с неземными материями. Альбом "Heavy Heavy" - это настоящий удар поддых, и он полностью оправдывает тот хайп, который совершенно заслуженно поднялся вокруг Young Fathers. **Джонни Уолфиц

**

15) Paramore - This Is Why

Paramore - This Is Why Atlantic

Вопли “Whoa, I never meant to brag!” и мошинг на кровати - ключевая "мадленка" взросления для многих озлобленных миллениалов; яростный вокал Хейли Уильямс из Paramore стал определяющей частью эмо-сцены нулевых. Через двадцать лет после того, как четырнадцатилетнюю Уильямс сотоварищи (Зак Фарро и Тейлор Йорк) впервые подписал мэйджор-лейбл, их шестой студийный альбом "This is Why" плывёт по волнам ностальгии через подводные камни альт-рока (Bloc Party и Foals). Если задыхающиеся барабаны и тревожные риффы остаются ключевым элементом саунда Paramore на таких треках, как "The News" и "You First", другие вещи представляют более мягкую и зрелую сторону группы, например, убаюкивающие гармонии в "Liar". Группы, определившие звучание эпохи, часто оказываются пленниками своих главных хитов, безуспешно пытаясь заново обрести хоть какую-то актуальность. Но Paramore доказали, что это - не про них. Они по-прежнему умело торгуют своими страданиями - но уже не только ими. Эмбер Брайс

14) RAYE - My 21st Century Blues

RAYE - My 21st Century Blues Human Re Sources

В 2021 году 25-летняя жительница Южного Лондона RAYE заявила в Twitter: "Мне надоело быть вежливой поп-звездой. Я хочу записать свой альбом". Прошло два года, и вот настал момент, которого с нетерпением ждали ее поклонники, - выход ее дебютного полноформатного проекта "My 21st Century Blues". Этот знаменательный релиз стал результатом длительной борьбы RAYE с бывшим лейблом Polydor, который подписал с ней контракт, когда ей было всего 17 лет. За время работы на Polydor она продемонстрировала свои авторские таланты, написав песни для таких известных музыкантов, как Рианна и Бейонсе. Однако выпустить собственный проект RAYE не давали, поэтому релиз стал тяжело давшейся победой в борьбе за свободу творчества. "My 21st Century Blues" - свидетельство неоспоримого таланта RAYE как певицы и автора песен. Альбом смело перешагивает традиционные жанровые границы и откровенно рассказывает о самых интимных переживаниях и ранах певицы. От всемирного хита "Escapism", который принес RAYE ее первый №1 в британском чарте, до эмоционально заряженного прогрессив-хаус бита "Black Mascara" и трогательного "Ice Cream Man", RAYE доказывает, что она - сила, с которой необходимо считаться. ТФ

13) Anohni and the Johnsons - My Back Was a Bridge for You to Cross

Ahnoni and the Johnsons – My Back Was a Bridge for You to Cross Secretly Canadian

Анони вернулась к проекту Johnsons с первым альбомом после выстраданного протеста её сольного альбома "Hopelessness" (2015) - и новый диск знаменует собой новую фазу душевной ярости. Начиная с открывающего пластинку трека "It Must Change" и до таких песен, как "Scapegoat", блаженная мелодичность группы служит фоном для яростных высказываний на самые разные темы, от климатического кризиса до прав транссексуалов. Легендарная фигура Стоунволлских бунтов Марша П. Джонсон, с которой Анони встречалась лично, стала музой альбома, который способен наслаждаться красотой мира, в то же время пытаясь справиться с испытаниями жизни. Голос Анони достигает поистине потусторонних высот красоты звука. В таких песнях, как "Can't" и "Why Am I Alive Now?", изысканные мелодии и музыкальное мастерство ее группы служат своего рода духовным проводником по подлунному миру. ДУ

12) Mr Eazi - The Evil Genius

Mr Eazi - The Evil Genius Mr Eazi

На пике взрыва афробита и западноафриканской музыки Mr Eazi со своим последним шедевром "The Evil Genius" превратился в одну из ярчайших звезд этого движения. Это полноформатный дебют артиста нигерийского происхождения, несмотря на то, что в его активе - более 1,5 миллиарда стримов, в том числе, благодаря нескольким совместным работам с Бейонсе, Bad Bunny и Burna Boy. Это яркая, брызжущая творческими идеями и свежими интонациями подборка из 16 треков, которые рассказывают о радостях, проблемах и периодическом хаосе - непременных атрибутах славы, успеха и запутанных отношений. Eazi, своего рода музыкальный кочевник, писал и записывал альбом буквально по всему свету, начиная с Бенина, Ганы, Нигерии, Руанды и заканчивая США и Великобританией. От заразительного банку-саунда в "Chop Time, No Friend" до стильных ритмов хайлайфа и саксофона в "Fefe Ne Fefe" альбом представляет собой плавильный котел стилей и влияний. Eazi, настоящий маэстро лирики, исследует в своих песнях темы семьи, любви, самооценки и наследия, не забывая о неймдропе нескольких своих героев, включая Нельсона Манделу и Фелу Кути. Этот альбом - сплошной вайб от начала и до конца и достойный фигурант этого списка. ТФ

11) The Lemon Twigs - Everything Harmony

The Lemon Twigs - Everything Harmony Captured Tracks

Приглушенный свет на усыпанном конфетти танцполе; взгляд незнакомца поверх вишневого милкшейка; дорога домой после сокрушительного откровения; фотомонтаж от влюбленности до разрыва - вот, что всплывает в голове при прослушивании четвертого студийного альбома The Lemon Twigs. Далекие от пресыщенной тоски песни братьев Брайана и Майкла Д'Аддарио наполнены солнечной меланхолией и способны подсластить пилюлю люого настроения, распускаясь томными цветами начала 70-х. Вокальные гармонии, меланхоличные мелодии и оркестровые переливы переносят вас в иное время, напитанное знаковыми звуками Саймона и Гарфанкела, The Bee Gees, The Beach Boys и Тодда Рандгрена (с которым они даже сотрудничали в 2022 году). Несмотря на то, что альбом вдохновлен ушедшей эпохой, каждый трек на "Everything Harmony" звучит свежо и захватывающе, а сиюминутные эмоции освещаются отблесками прошлого. ЭБ

10) Оливия Родриго - GUTS

Olivia Rodrigo - GUTS Geffen Records

Дебютный альбом Оливии Родриго "SOUR" (2021) покорил мир, собрав миллиарды стримов, три премии "Грэмми" и мгновенно сделав бывшую звезду Disney иконой музыки поколения Z. Два года спустя, перед лицом гигантских ожиданий, 20-летняя певица не только сохранила на "GUTS" формулу "SOUR" с его озлобленным подростковым поп-роком начала 2000-х годов, но и подняла ее на триумфальную высоту. Начинается альбом с электризующей (в духе Аврил Лавин) композиции "All-american bitch", которая прекрасно задает молодежный и бунтарский тон всей пластинки. На протяжении почти 40 минут альбом "GUTS" умело чередует залихватские рок-гимны ("bad idea right?") и тягучие баллады ("the grudge", "logical"). Как и на "SOUR", в "GUTS" Родриго с острыми и язвительными текстами возвращается к былым любовным предательствам, а также исследует хитросплетения славы, самооценки и давления женского подросткового возраста. Этот альбом, бесспорно, одно из лучших музыкальных предложений года, не оставляющее и камня на камне от заявлений, будто Родриго - всего лишь "штамповщица хитов". Она - исключительный и уникальный артист, который с нами надолго. ТФ

9) boygenius - the record

boygenius – the record Interscope

Признаем, Фиби Бриджерс, Люси Дакус и Джулиан Бейкер, возможно, и раньше были нам близки по отдельности, однако в 2023 году они снова объединили силы (после EP 2018 года), выпустив свою первую полноформатную пластинку... И теперь уже вряд ли кто-то хочет представить их себе порознь. Супергруппа представила захватывающую и до боли интимную оду коллабу, и, слушая "запись" (стилизованную строчными буквами под название группы), вы словно подглядываете за музицированием трех давних друзей, для которых совместное творчество - истинное наслаждение. Как говорится в мечтательной "True Blue": "Приятно, когда тебя так хорошо знают" (“It feels good to be known so well.”). Будь то рассказ об экзистенциальном кризисе в драйвовой "$20" или "Cool About It" с ее отголосками Пола Саймона, музыкальный диалог (триалог?) между нашей троицей не теряет остроты, а сплавляющая их химия обезоруживает искренностью. Что же до запоминающегося lo-fi фолка центральной композиции альбома "Not Strong Enough", то она дала фанатам строчку "Always an angel, never a god" - и, следовательно, еще одну возможность осыпать boygenius божественными сравнениями. Давайте посмотрим правде в глаза - они это заслужили. DM

8) Wednesday - Rat Saw God

Wednesday – Rat Saw God Dead Oceans

Грязный кантри и слэкер-рок с примесью шугейза на пятом альбоме Wednesday, который не только подтвердил потенциал группы, но и закрепил за ней статус одной из самых горячих инди-рок-штучек в мире. Группа из Эшвилла, возглавляемая вокалисткой Карли Харцман, разродилась погранично-биполярной серией треков, которые в целом делятся на две категории: нежные мелодии, подчеркивающие талант Wednesday на запоминающиеся риффы, и более агрессивный гранж прямо из 90-х. Такая музыкальная шизофрения творит чудеса и в конечном итоге приводит к созданию выразительных фотокарточек Америки, наполненных мрачновато-смешными исповедями взросления. Лирика Харцман - главный магнит на этом диске, ей удается сплести эдакое лоскутное одеяло из ярких воспоминаний: от сидения на лестнице с нескончаемой кровью из носа, пока кто-то играет в Mortal Kombat на заднем плане ("Bull Believer"), до прогуливания школы, опустошения всех имеющихся бутылок... и последующего орошения соседней улицы ("Chosen to Deserve"). Уделите этой последней песне особое внимание, потому что она идеально отражает всю непритязательную привлекательность "Rat Saw God": "Мы всегда начинали с того, что сначала рассказывали свои лучшие истории, / Так что теперь, ведь время прошло, я собираюсь рассказать вам все мои худшие истории, / Чтобы вы знали, на что вы подписались / С чем имеете дело, / Чтобы знали, что вам выпало заслужить, / Я - девушка, которую вас выбрали заслужить". Не уверены, заслужили мы это или нет, но мы это принимаем. И с радостью. ДМ

7) Jalen N'Gonda - Come Around and Love Me

Jalen N’Gonda - Come Around and Love Me Daptone

Когда вы ставите альбом Джалена Н'Гонды, вы мгновенно переноситесь в золотую эру соула. Каждый трек на его впечатляющем дебютном альбоме "Come Around and Love Me" пронизан тягучей сладостью саунда 70-х, вызывая в памяти таких корифеев стиля, как Марвин Гэй и Сэм Кук. 28-летний певец родом из Америки, но почти 10 лет назад он переехал в Ливерпуль по учёбе. Его талант неоспорим: от неспокойной тоски в "Lost" до многослойной грусти в "Just Like You Used To" и заразительного бита в "If You Don't Want My Love" - каждый трек окутывает вас теплом, как будто вы таете в объятиях вашей давней любви. ЭБ

6) Black Pumas - Chronicles of a Diamond

Black Pumas – Chronicles of a Diamond ATO

2023 вообще был хорошим годом для соул-музыки. Мы замирали от упомянутого выше Джалена Н'Гонды и его сладкого фальцета; Дюран Джонс (увы, не попавший в топ-20) выпустил "Wait Til I Get Over", настоящую жемчужину южного саунда; чуть ниже мы поговорим о Gabriels... Но сейчас на очереди Black Pumas. После признанного критиками и номинированного на Грэмми первого альбома, в котором слились хип-хоп, соул и инди-рок, техасскому дуэту удалось превзойти ожидания и выпустить одну из лучших пластинок нынешнего года - и не только в категории соул-ренессанса. Фронтмен Эрик Бертон звучит как никогда уверенно, а от его вокальных данных просто захватывает дыхание. Он может похвастаться диапазоном, который на одноименном дебютнике группы был слышен не всегда, а вот "Chronicles of a Diamond" вышел в итоге гораздо более экспансивным, размашистым. Все 10 треков - сплошное удовольствие, а открывающая альбом композиция-гимн "More Than A Love Song" с первых же нот дает понять, что Black Pumas смогли убедительно передать суть соул-музыки, привнеся в неё свою долю современного восприятия. От первой до последней ноты этот альбом доказывает, что соул-музыка по-прежнему является источником вдохновения в темные времена и имеет светлое будущее впереди. Пумы ещё порычат. ДМ

5) Caroline Polachek - Desire, I Want to Turn Into You

Caroline Polachek – Desire, I Want to Turn Into You Perpetual Novice

Четвертый сольный альбом Каролины Полачек доказывает, что она - Кейт Буш нашего поколения. Все качества налицо. Ее голос, который, кажется, проходит через несколько октав одновременно, не имеет себе равных. Стоит посмотреть ее недавний концерт NPR Tiny Desk, чтобы увидеть Полачек в действии без студийных "подтяжек". Кроме того, она обладает неуловимой и глубоко уникальной эстетикой поп-суперзвезды. Любой пример из ее текстов или видеоклипов доказывает, что она со странностью на "ты" - причем так естественно, что потенциальным соперникам-позерам это и не снилось. И наконец, ее мастерство автора песен. На треке "So Hot You're Hurting My Feelings" с предыдущего альбома и множестве песен, отданных другим артистам, Полачек уже продемонстрировала : она - несомненный хитмейкер. "Desire, I Want To Turn Into You" демонстрирует ее "кейт-бушеподобную" способность сочетать этот талант с неожиданными жанровыми изысками. От испанских гитар в "Sunset" до влияния трип-хопа в "Pretty In Possible" - каждый закоулок этого альбома представляет собой сундук с сокровищами изысканных поп-жемчужин. JW

4) Jesse Ware - That! Feels Good!

Jesse Ware - That! Feels Good! EMI

Способна ли Джесси Уэйр стать снадобьем против плохого настроения? Еще как! Включите "Free Yourself", и все ваши заботы мгновенно превратятся в искрящуюся силу и уверенность в себе. Именно из-за этих шипучих флюидов хорошего настроения (fizzy feel good vibes) "That! Feels Good!", пятый студийный альбом Уэйр, так приятно слушать. Преемник ее пластинки 2020 года - любимца танцполов "What's Your Pleasure?", - новый диск наполняет каждый трек возбуждающей энергией диско, которая проникает в ваше тело - пока вы не начинаете невольно притоптывать ногой, качать головой и даже почти что прихлопывать в ладоши. От издёрганых ритмов "Freak Me Now" до тягучего темпа "Hello Love" - вот музыка, которая уносит вас с собой во влажном бреду раннего постклубного утра. Все разочарования реальности отступают в туман - и это действительно feels! good! AB

3) Yves Tumor - Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)

Yves Tumor – Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds) Warp

Интригующе-загадочные Yves Tumor во главе с Шоном Боуи выпустили в этом году свой пятый альбом, который стал продолжением отличного арт-рок-эпоса 2020 года "Heaven To A Tortured Mind" и, увы, прошедшего незамеченным EP 2021 года "The Asymptotical World". Кандидат на титул лучшего названия среди всех альбомов этого года, "Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)" (Хвала Господу, что жуёт, но не поглощает - или, если просто, мне жарко между мирами) сплавляет в презирающую жанры гремучую смесь пост-панк, глэм-рок и дэнс-фанк с заразительной энергией в придачу. Это самый "доступный" для широкой публики альбом Yves Tumor на сегодняшний день, однако они не стали притуплять эксперименты ради броскости. Ослепительные мелодии и динамичные хуки дополнены глубокими текстами о вере, желании, гендере и отношениях - открывающая диск зловещая "God Is A Circle", гимноподобная "Operator", завораживающая "In Spite Of War" и эпическая "Ebony Eyes" ярко сияют в многогранном наборе песен. В некоторых номерах можно услышать влияние Nine Inch Nails, что неудивительно, учитывая их совместные гастроли в прошлом году; но самое большое влияние оказал тезка Шона - Дэвид Боуи. Взрывное, но не разрушительное пристрастие Yves Tumor к театральности, а также ломающая все границы амбициозность альбома наверняка удостоились бы аплодисментов "Человека, упавшего на землю", которого нам так не хватает. Без намека на гиперболу или китч, Yves Tumor убедительно подхватили эстафету Боуи, подарив нам, счастливым слушателям, инопланетный, разрушающий барьеры звук, которого так не хватало нашим ушам. Хвала Господу, который жует, но не поглощает? Абсолютно. Но хвалите Yves Tumor громче. ДМ

2) Sufjan Stevens - Javelin

Sufjan Stevens – Javelin Asthmatic Kitty

Со времен прекрасного альбома 2015 года "Carrie & Lowell" и прошедшего мимо радаров "The Ascension" (2020) Суфьян Стивенс выпустил немало экспериментальных проектов, в основном совместно с Брайсом Десснером, Тимо Андресом и Анджело Де Огастином. В своем новом сольном студийном альбоме "Javelin" Стивенс объединил свой дар на проникновенные песни с такими вот более экспериментальными устремлениями. Результат поражает воображение. Искренние, но никогда не приторные, тексты посвящены вере, любви и потере партнера певца Эванса Ричардсона. В отличие от неприкрытой боли после смерти отчима на альбоме "Carrie & Lowell", стихи, посвященные Ричардсону, более рефлексивны и как бы укрыты от посторонних глаз (какими были и их отношения). И тем более поразительно, как Стивенс достигает на этом поразительно масштабном звуковом полотне новых регистров искренности с помощью палитры жалящих лирических изысков. ДУ

1) Gabriels - Angels & Queens

Gabriels – Angels & Queens Atlas Artists - Parlophone

Эта пластинка стала лидером нашего промежуточного хит-парада в середине 2023-го, и до конца года ни одна запись не смогла сместить ее с пьедестала. Некоторым это почти удалось, но что-то неуловимое заставляет вас возвращаться к дебютному альбому Gabriels снова и снова. Эта звуковая "аддикция" во многом объясняется предельно разноплановой звуковой палитрой этого британо-американского трио, которая каким-то образом умудряется соответствовать любому настроению. От роскошного соула до груви-диско и фанк-госпела - "Angels & Queens" заставит вас танцевать и даже минуты отдыха использовать для того, чтобы лучше насладиться выдающимися оркестровками. Бархатистый фальцет Джейкоба Ласка служит путеводной нитью по всему альбому, от потрясающих винтажных звуков открывающей композиции "Offering" до роскошной заключительной "Mama" и выдающейся "Love And Hate In A Different Time". То, чего добились Ласк, клавишник Райан Хоуп и скрипач Ари Балузиан, поистине неподвластно времени, и когда Элтон Джон перед публикой в Гластонбери назвал "Love And Hate In A Different Time" "вероятно, одной из самых значимых записей, которые я слышал за последние 10 лет", он попал в точку. "Angels & Queens" - действительно замечательный диск, и нам не терпится услышать, что Gabriels преподнесут нам дальше. ДМ

Вот и все.

Если вы злитесь, что в топ не попали Пи Джей Харви, Foo Fighters, Жанель Монэ, Лана Дель Рей или The National, мы злимся не меньше вас. Но нам пришлось пойти на жесткий отбор. Некоторые из этих дисков были включены в наш список лучших альбомов 2023 года... So Far в начале 2023-го - сходите посмотрите его, не пожалеете.

Мы что-то пропустили? Сообщите нам об этом, и следите за новостями Euronews Culture.