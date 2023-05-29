В Ирландии отметили 100-летие окончания гражданской войны

Ирландские политики и родственники погибших приняли участие в памятной церемонии.

Ирландцы вспоминают жертв гражданской войны, которая завершилась ровно 100 лет назад.

Церемония прошла в Саду памяти в Дублине. Прибывших гостей, включая премьер-министра или тишека Лео Варадкара и его заместителя Михола Мартина, встречал почётный караул.

Политики и партнёры по правящей коалиции, представляющие исторических соперников – партии "Фианна Файл" и "Фине Гэл", – совместно возложили венок.

В начале 20-х годов прошлого века в ходе конфликта между сторонниками и противниками соглашения с Лондоном о разделе острова на "Свободное государство" и Северную Ирландию в составе Великобритании, погибли порядка 4 тысяч человек.