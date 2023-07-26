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Ирландская певица Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет

Ирландская певица Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет.

Исполнительница и композитор получила широкую известность в начале 90-х годов. Её второй альбом «I Do Not Want What I Haven’t Got» получил «Грэмми» как лучший альтернативный альбом.

Сингл «Nothing Compares 2 U» стал синглом номер один в мире по версии Billboard Music Awards и возглавлял американский чарт четыре недели подряд.

В 2017 году исполнительница "официально сменила" свое имя на Магду Давитт. Годом позже певица объявила о том, что приняла ислам и теперь ее зовут Шухада. Тогда рок-звезда, страдавшая психическим заболеванием и предпринявшая в 1990-х годах несколько попыток самоубийства, распространила свои фото в хиджабе.