Умер актёр Райан О'Нил, звезда "Истории любви"

Наибольшую известность актёру принесла роль студента Гарварда в романтической драме "История любви", ставшей самым кассовым фильмом 1970 года.

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Он вписал своё имя в историю кинематографа. В пятницу скончался американский актёр Райан О'Нил, наиболее известный по ролям в фильме "История любви" Артура Хиллера и эпопее "Барри Линдон" Стэнли Кубрика.

Он ушёл из жизни в окружении близких в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет, сообщил его сын на платформе Instagram.

Другими успешными картинами с участием О'Нила стали романтическая комедия "Как дела, док?" с Барброй Стрейзанд и "Бумажная луна", где также сыграла его юная дочь Татум О'Нил.

В 2021 году, в честь 50-летия выхода "Истории любви", О'Нил удостоился звезды на голливудской "Аллее славы".

Причина смерти актёра не была названа, но он долгие годы боролся с раком предстательной железы, у него также диагностировали лейкемию.