В США наградили победителей престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards. Больше всего наград собрала Тейлор Свифт. В номинации "Артист года" впервые были представлены только женщины.

Блестящие наряды, яркие выступления и несколько крупных побед: вечером во вторник, 12 сентября, состоялась церемония вручения ежегодной музыкальной премии MTV Video Music Awards.

Неожиданным стало выступление группы *NSYNC, которая не выходила на сцену с VMA 2013 годо.

Завершилось шоу эффектным выступлением Грандмастера Флэша, Ники Минаж, Лил Уэйна, LL Cool J и других артистов, отметивших 50-летие хип-хопа.

Тейлор Свифт получила восемь номинаций — семь из которых за свой хит 2022 года "Anti-Hero" — и заняла первое место. Так она стала второй по количеству побед на премии.

Впервые в истории в номинации "Артист года" соревновались только женщины. Кроме того, в этом году появилась новая номинация "Лучший афробит".

Вот полный список победителей премии этого года.

Артист года

На звание лучшего артиста в 2023 году претендовали Тейлор Свифт, Бейонсе, Doja Cat, Ники Минаж, Кароль Джи и Шакира, поэтому конкуренция была очень жесткой.

Победу одержала Тейлор Свифт.

Видео года

Тейлор Свифт победила и в номинации "Видео года", став первым артистом, получившим эту награду два года подряд.

Чанклер Хэйнс, Тейлор Свифт и Рина Янг принимают награду за клип "Anti-Hero" AP Photo Charles Sykes/Invision/AP

"Это просто невероятно, — сказала певица, принимая награду. — Я просто хочу сказать, что тот факт, что эта награда присуждается по результатам голосования поклонников, очень много для меня значит".

Певица — рекордсмен по количеству побед, которые она одержала уже четыре раза: за песни "Bad Blood", "You Need to Calm Down" и "All Too Well: The Short Film".

Авангардное видео

Шакира стала первой южноамериканской исполнительницей, получившей престижную награду Video Vanguard Award.

Выступление Шакиры на MTV Video Music Awards AP Photo Charles Sykes/Invision/AP

Она приняла этой награды под бурные аплодисменты, исполнив 10-минутный сет из своих лучших хитов.

Мировая икона

Награду получил репер Шон "Дидди" Комбс. Он также исполнил попурри из своих лучших хитов.

Все остальные награды

Песня года: Тейлор Свифт — "Anti-Hero".

Лучшая совместная работа: Karol G, Shakira — "TQG"

Лучшаее поп-видео: Тейлор Свифт — "Anti-Hero"

Лучшее хип-хоп видео: Ники Минаж — "Super Freaky Girl"

Лучшее R&B видео: SZA — "Shirt"

Лучший новый артист: Ice Spice

Лучшее выступление года: Tomorrow X Together — "Sugar Rush Ride" в апреле 2023

Лучшее рок-видео: Måneskin — "The Loneliest"

Лучшее латинское видео: Anitta — "Funk Rave"

Лучшее K-Pop видео: Stray Kids — "S-Class"

Выступление Stray Kids на MTV Video Music Awards AP Photo Charles Sykes/Invision/AP

Лучшее афробит-видео: Rema & Selena Gomez — "Calm Down"

Лучшее альтернативное видео: Lana Del Rey ft. Jon Batiste — "Candy Necklace"

"Видео для добра": Dove Cameron — "Breakfast"

Лучшая режиссура: Тейлор Свифт — "Anti-Hero", режиссер — Тейлор Свифт

Лучшая операторская работа: Тейлор Свифт — "Anti-Hero", оператор — Рина Янг

Лучшие визуальные эффекты: Тейлор Свифт — "Anti-Hero", визуальные эффекты — Parliament

Лучшая хореография: BLACKPINK — "Pink Venom", Киль Тютин, Сиенна Лалау

Лучшая арт-дирекция: Doja Cat — "Attention", арт-директор — Спенсер Грейвс

Лучший монтаж: Оливия Родриго — "Vampire", монтаж — София Керпан и Дэвид Чечел.

Шоу лета: Тейлор Свифт

Группа года: BLACKPINK

Песня лета: Jung Kook ft. Latto — "Seven"

Альбом года: Тейлор Свифт — "Midnights"