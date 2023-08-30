Фигуранты главного шахматного скандала года урегулировали судебный спор. Он разгорелся после того, как гроссмейстера Ниманна обвинили в использовании электронных передатчиков в матче с действующим чемпионом Карлсеном, который закончился победой молодого американца.

В прошлом году мы рассказывали о нашумевшей истории с обвинениями шахматиста Ханса Ниманна в жульничестве. На Кубке Синкфилда в Сент-Луисе в сентябре прошлого года американский гроссмейстер сенсационно обыграл чемпиона мира Магнуса Карлсена.

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Расстроенный поражением от 19-летнего Ниманна норвежец даже снялся с турнира. А позже заявил, что во время игры его соперник жульничал. Тут же появились предположения о том, что молодой шахматист использовал беспроводные анальные бусы, которые вибрируя подсказывают нужный ход.

Ряд экспертов и коллег по шахматному цеху утверждали, что у американца не было практически никаких шансов на то, чтобы прервать победную серию из 53 сыгранных Карлсеном партий. Ниманн был самым низкорейтинговым игроком турнира, а в итоге стал первым, кто впервые за два года победил сильнейшего шахматиста планеты.

Причём, американец признался, что несколько раз жульничал в онлайновых матчах на сайте Chess.com. Из-за чего его учётную запись удалили. При этом он утверждал, что никогда не мухлевал в матчах очных.

Неизвестно, откуда именно появился слух о том, что Ниманн использовал передатчики в виде анальных бус. Но его быстро подхватили пользователи интернета и СМИ, особенно после того, как по этому поводу высказался Илон Маск.

Ниманн подал иск на сумму 100 млн. долл. (92 млн. евро) к Карлсену, платформе Chess.com и игроку Хикару Накамуре за клевету.

Норвежец Магнус Карлсен выступает в пятом туре шахматного турнира Tata Steel Masters в Амстердаме 19 января 2023 года. KOEN VAN WEEL/AFP

Хотя в октябре суд его отклонил, стороны пришли к частному соглашению об отзыве претензий.

"В настоящее время учётная запись Ханса на сайте Chess.com восстановлена, и мы с нетерпением ждём его участия в наших соревнованиях. Мы также хотели бы подтвердить, что придерживаемся выводов, опубликованных в отчёте от октября 2022 года, в том числе и того, что никаких доказательств мошенничества Ханса в личных партиях не было найдено", - говорится в заявлении Chess.com.

Карлсен, в свою очередь, сообщил, что "готов сыграть с Ниманном на турнирах будущем".

"Я рад, что мой иск против Магнуса Карлсена и Chess.com был урегулирован на взаимоприемлемой основе, и что я возвращаюсь на Chess.com. С нетерпением жду, что появится возможность сразиться с Магнусом в шахматах, а не в суде, и благодарен своим адвокатам из Oved & Oved за то, что они поверили в меня и помогли решить дело", - сказал сам Ниманн.